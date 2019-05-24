休班警在港鐵偷拍被捕　揭機內藏逾900偷拍照　改認有違公德罪

休班警前年在港鐵站偷拍女子裙底春光被發現，被捕後在其手機中再發現近千張疑偷拍照片，更有日口火片在警署內拍攝。休班警原被控不誠實使用電腦罪，惟終院早前在判詞指有關控罪不能用以檢控自己手機拍攝的案件，原本已認罪的休班警，今（24日）在西九龍法院改認有違公德罪名，裁判官把案押後至本月31日判刑。

被告朱灝立改認18項有違公德罪名。（資料圖片）

未再被控警署涉偷拍罪名

被告朱灝立，28歲，承認18項有違公德罪名，他原被控的19項不誠實取用電腦罪，包括一項指他於警署內偷拍，這些控罪全被撤控，而被告今天所認的18項罪名中，並不包括在警署偷拍的案件，據悉因案發地點非公眾地方，故未能用有違公德罪起訴。

案件曾因協和小學洩試題案被延誤

辯方律師求情時指，現時被告所面對控罪，已不包括在警署內偷拍的指控，著裁判官不要作考慮，律師又指，被告去年認罪後，才出現協和小學老師洩漏試題案，引發對不誠實取用電腦罪討論，被告的案件因而自去年8月起被押後多月，令被告承受很大壓力。

有照片拍到事主面容

被告於前年10月17日在旺角港鐵站被發現在扶手電偷拍女子裙底，被警員發現並即截停調查，並在其手機內找到938張相片及290段偷拍片，分別在311個不同地方及情況下偷拍，有些照片更見到事主面容。

案件編號：WKCC 2488/2018