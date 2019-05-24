銅鑼灣靈糧堂幼稚園爆乙型流感　23學童發燒、咳嗽　全部情況穩定

衞生防護中心今日（24日）公布，位於銅鑼灣的靈糧堂幼稚園爆發乙型流感，涉及23名K1至K3級別的學童，他們自5月17日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛。其中22人已向私家醫生或門診求醫，當中一名6歲男童曾入住聖保祿醫院，治理後已出院，全部病人現時情況穩定。

四名學童呼吸道樣本驗出乙型流感

爆發乙型流感的香港靈糧堂幼稚園位於銅鑼灣禮頓里6號，衞生防護中心指，受影響學童共14男、9女，年齡介乎三至六歲，來自K1、K2及K3級別。病人自5月17日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛，其中22人已向私家醫生、醫院或門診求醫，當中一名6歲男童曾入住聖保祿醫院，治理後已出院，全部病人現時情況穩定。四名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。

衞生防護中心指學校毋須停課，已派員視察該幼稚園，認為其衞生情況為「滿意」，亦已向校方提供有關預防呼吸道感染的建議。該幼稚園正接受醫學監察。中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課，並應前往求診。

中心提醒市民如在2018／19年度仍未接種流感疫苗，仍可接種疫苗加強個人保護預防季節性流感。