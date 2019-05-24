伊利沙伯醫院再多6病人感染碳青霉烯酶腸道桿菌　一人今離世

伊利沙伯醫院內科再有六名病人確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。院方今日公布，內科女病房及男病房分別新增四宗及兩宗確診個案，年齡介乎53至93歲。當中兩人正留院或轉院接受隔離治療，情況穩定，一人今日因自身疾病離世，其餘三人則已經出院。 醫院稱，已將有關個案呈報醫院管理局及衞生防護中心跟進，會繼續緊密監察該病房的情況。

伊利沙伯醫院內科再有病人確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。（資料圖片）

兩名病人已經出院

伊利沙伯醫院指，一個內科女病房自上周日（19日）起，先後有四名年介57歲至93歲的病人，經檢測確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，並沒有出現感染病徵。其中一名病人已經轉院，正接受隔離治療，情況穩定，兩名病人已經出院，另一名病人今日因自身疾病離世。另外，內科男病房再增兩宗感染個案，一人正接受隔離治療。

感染控制組已經與有關部門及衞生防護中心的專家商討，並在有關病房加強執行各項感染控制措施，包括加強病人及環境篩查、嚴格執行接觸傳播防護措施、加強員工及病人手部衞生及加強病房的清潔及消毒。

另外，早前醫院一個內科男病房有九個病人組群確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，院方經主動監測及擴大篩查範圍後，再有兩名男病人確診，年齡為53及86歲，並沒有出現感染病徵。他們在加強感染控制措施前已經出院，其中一名病人在再次入院時確診，目前正接受隔離治療，情況穩定，另一人則在院外經追蹤篩查確診。

院方指，已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進，有關病房已根據既定指引加強感染控制措施，會繼續緊密監察該病房及病人健康情況。