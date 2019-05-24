香港有工業？生產力局換新形象　助中小企推再工業化

許多市民都聽說過生產力促進局，但不太清楚該局現時的角色，亦會與混淆科學園、數碼港等同類機構。 生產力局總裁畢堅文笑言，以往不少人覺得生產力局很神秘，盼透過更換機構形象令大眾了解該局在支援本港中小企科技創新的角色。他又指，在中美貿易戰影響下，不少中小企透過該局的協助，利用科技降低成本應對挑戰。

生產力促進局今日宣布更新機構形象。（資料圖片）

生產力局今日（24日）公佈機構新形象，在標誌上加上機械手的元素，象徵數碼轉型及「再工業化」。在發布會上，畢堅文發言指，過往許多人對生産力局不太認識，認為那是一個「神秘的地方」，希望新的機構形象可以令大眾更認識，該局在協助中小企透過人工智能、大數據分析等新科技提升生產力的角色。

畢堅文認為，中小企既不是大企業，又不像創業公司般可申請許多資助，是最需要幫助的一群。他舉例，中美貿易戰影響下，不少中小企透過該局協助，以科技提高效能和降低成本以應對挑戰。

畢堅文表示，最希望生產力局的形象和服務能夠落實，除了協助業界，亦支援開放創客中心，為學生提供創新環境，並協助培訓教師，協助中學推行更普及STEM課程。

出席同一場合的創新及科技局副局長鍾偉強指，透過「再工業化」提升本港經濟發展，是政府創新科技政策的重要一環，生產力局的角色非常重要。鍾偉強亦提到，政府將向立法會申請撥款5億元推動「中學IT創新實驗室」，將由以往多集中在大學的STEM教育，推廣至全港多間中學。