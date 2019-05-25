鑽石山食水庫擬搬往岩洞　2027年啟用　騰出土地可建逾2500個單位

政府早於2011年的施政報告提出發展岩洞，水務署正研究將有62年歷史、位於黃大仙沙田坳道的鑽石山食水及海水配水庫，搬往竹園北邨以北的山坡的岩洞內，將成首個位於岩洞的配水庫。項目料於2021年下半年動工，2027年啟用。 政府早前預計，整個工程需1.275億元，屆時可騰出四公頃土地，興建最少2500個住宅單位。

鑽石山食水及海水配水庫將遷往岩洞。（水務署提供）

水務署於2014年12月為搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞展開可行性研究，建議在一系列擬建的岩洞中重置鑽石山食水及海水配水庫，並由隧道和通道連接。

水務署正就項目申請環境影響評估研究，工程項目簡介顯示，重置的食水配水庫和海水配水庫分別在兩個和三個的隔室中建造。隧道入口附近建設的附屬設施包括變壓房、電掣房、緊急發電機房、行政樓、控 制室、通風樓和抽水站控制室。

2021年下半年動工 2027年投入運作

擬建的岩洞位於獅子山郊野公園以外的綠化帶，預料工程潛在影響包括因建造緊急通道、行車隧道以及通風井所造成直接的生境損失，尤其是擬建緊急通道所觸及的木林和溪流生境，現階段建議把通風系統的出入風口設置於隧道入口的位置，可減少建造時所造成的潛在木林生境損失。

工程預計將於2021年半年開始建造，並於2027年投入運作，屆時現有的配水庫會同步停運。工程的環境影響評估研究預計將在今年中展開並預計於2020年第四季完成。

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