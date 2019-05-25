【居屋】學者倡推預購權　一次過推售未來5年新單位　挽青年信心

本港住屋需求殷切，面對公屋輪候時間漸增、私樓樓價高企不下，社會紛紛就問題提出各項措施建議。公屋聯會今日（25日）就年輕人住屋問題舉辦圓桌會議，邀請各界代表參加。會上城大公共政策系教授劉國裕提出預批居屋購買權，將5年內落成的居屋一次過預先推售，希望令市民重拾對公營房屋的信心。同時有營運青年共居項目的代表建議，政府應以公私營合作模式興建青年宿舍，以加快供應。

劉國裕建議增設預批居屋購買權。（張嘉敏攝）

近年公營房屋建屋量頻頻落後於長策目標，根據去年年底公布的《長遠房屋策略》，未來10年的公營房屋供應目標為31.5萬伙單位，惟政府所覓得土地只足夠興建24.8萬伙，落後約6.7萬伙單位。而去年居屋項目共收到27.2萬份申請，超額認購約60倍。香港城市大學公共政策系教授劉國裕於會上坦言，認為本港住屋前路灰暗，「我諗唔到有咩出路。」他指出政府於1988年至1997年及1998年至2002年、共兩個十年期內的公營房屋量均能達標，證明政府非無能力做到，批評現時政策不負責任，導致年輕一代對置業前景失信心。

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↓↓2019年推售居屋一覽↓↓

學者：新加坡正推行類似預購權

他續建議政府應仿效新加坡做法，推行預批居屋購買權，意指將未來5年落成的居屋單位一次過推出市場。他舉例稱，如由2019/2020年起至2022/2023年共有1.96萬伙居屋單位落成，可於本年全數開放予合資格的市民申請購買權；至於下年則會認購2023年後落成的居民單位，不會出現「無樓買」的情況。他強調措施不會令供應增多，但可以增加市民對公營房屋市場的信心，並同時迫使政府覓現建屋目標。他又建議預購權的優先順序以申請者的需求、收入劃分，以增加年輕人置業的可能性。身兼房委會資助房屋小組委員的他，稱曾於房委會提出建議，但引述政府指擔心樓價會有變，故未肯推行。

竇一龍認為年輕人有權選擇升讀大學與否，還學債與置業關係不大。（張嘉敏攝）

會上有年輕人提及大學後需要還學債，導致難以儲蓄置業。青年發展委員會委員竇一龍回應稱，為年輕人「自己選擇的問題」、「佢自己可以揀讀定唔讀」更指出若該名年輕人能夠入讀政府資助的課程，相信有助減輕負擔。

倡申建青年宿舍拆牆鬆綁

於2011年的施政報告中提出青年宿舍計劃，由政府出資資助非政府機構興建。現時共公布6項青年宿舍計劃，包括即將於今年落成於大埔墟的青協項目、由恒基捐地興建的元朗項目等。於圓桌會議上，不少講者批評興建青年宿舍過程緩慢，立法會議員鄭泳舜指目睹深水埗區內劏房數量急升，而當中年輕住户的數量更逐漸增加。他指部分青年宿舍由5至7年前起開展，惟至今才開始動工，批評速度過慢。他稱明白非政府機構於實行過程中有難處，「佢哋彈開琴嘅，你叫佢去煮飯就搞唔掂」建議政府應拆牆鬆綁，減少行政手續，以加快興建過程。

席上亦有營運私人共居項目的機構代表、Synergy Biz Group創辦人黃兆麟指出，其營運的青年共居空間性質上與青年宿舍相似，惟推展過程較快；以其於旺角的唐樓項目為例，由收購到入伙前後少於兩年。他建議政府應更開放市場予私人機構參與，甚至以公私營模式推動計劃，以加快供應速度。