東區公屋停車場月租貴過太古城　筲箕灣居民寧違泊也拒租車位　

筲箕灣耀興道一帶違泊問題一直嚴重，道路兩旁停泊的車輛甚至會阻礙行車，令不少街坊怨聲載道。不過，有區議員及地區人士均認為，問題與領展停車場租金過高有關。

東區區議員許林慶表示，耀興道的違泊問題已存在多時，而耀興道近興東邨、東熹苑未設有咪標位的路段更是違泊重災區。違泊車輛佔據道路兩旁，令可以行車的空間變窄，對行車亦造成阻礙：「一邊行車線有車行駛的話，對頭車就會過不了，或者要行駛得很慢。」

筲箕灣耀興道近興東邨、東熹苑的路段，兩旁停泊了不少的士、私家車，甚至是貨車。(魯嘉裕攝)

耀興道近興東邨一帶並未設有泊位，記者曾於晚上到場視察，道路兩旁停泊了不少的士、私家車，甚至是貨車。許林慶稱，不少把車輛停泊於該處的車主為附近居民，惟違泊並非區內泊位不足所致，邨內停車場仍有「大把位」，只是月租太貴，令不少車主卻步。「現在月租已加至$3700。以前要抽籤抽車位，但現在已沒有人抽。泊在街邊，就當你一個月中10張告票，也只是$3200，比起租車位還可以省下$500。」興東邨停車場為領展所有，他指，每年都有向領展抗議，要求不要加停車場租金，惟領展對其訴求不瞅不睬，堅持加價，令車主鋌而走險，將車泊於路邊。

違泊車輛佔據道路兩旁，令可以行車的空間變窄，對行車亦造成阻礙。(魯嘉裕攝)

記者曾致電興東邨停車場了解車位收費，職員指場內有蓋浮動車位月租為$3780，車位以配額制分配，興東邨、東熹苑及東霖苑居民皆擁有優先權，而現時興東邨的配額已爆滿，需使用車位的居民或需輪候。然而，以同區私人屋苑太古城為例，其私家車非固定車位月租只需$3180，比興東邨停車場更便宜。

「我們不是位於中產區，車位租金比太古城高應是不可能的事。」興東東熹關注組召集人張振傑指，興東邨停車場2012年的車位月租只需千多元，惟領展近4年以通脹、成本上漲為由不斷加價，每年的加幅都高於10%，令不少居民都相當不滿。「領展在第一年把租金加至3000多元時，我們已收集了2、300位街坊的簽名，聯署反對。」到去年，關注組又就加價問題發起遊行，卻引來區外市民的誤解，出現「不夠車位、沒有錢就不要買車」的批評：「這是公屋、居屋區的停車場，先不說私家車，如居民是職業司機，需月付3、4000元租車位，這是不人道、不合理的。」

東區區議員許林慶及興東東熹關注組召集人張振傑皆表示，興東邨停車場租金過高，令不少車主卻步。(魯嘉裕攝)

租金過高令停車場出現不少空置車位，張振傑指，過往曾見到場內不少車位被用作擺放貨物，而關注組不時致電停車場了解，職員亦多次表示場內仍有車位出租：「領展這種做法有如壟斷市場，而2014年她將東熹苑的停車場分拆出售，更有造成炒賣風氣之嫌。」

現時耀興道兩旁出現違泊令行車有時受阻，有時甚至出現車輛為讓對頭車過路而需急停，令車上乘客跌倒的情況。面對違泊問題，許林興指不可能隻眼開隻眼閉：「我們常要求警察多作巡邏、執法，多發兩、三次告票，車主就不會違泊了。但告完又告，都沒有辦法。」不過，張振傑的想法稱有不同：「死車的問題可以單向地處理，有阻塞便向警察投訴就可以了，但這種做法不人道，亦解決不了根本問題。」

許林慶及張振傑皆認為，政府應在耀興道近興東邨、東熹苑的路段加設咪標泊位。(魯嘉裕攝)

面對執法持不同意見，但二人不約而同地指，政府應在耀興道近興東邨、東熹苑的路段加設咪標泊位。張振傑表示，關注組已向運輸署提出建議書，希望可於耀興道近配水庫閘口的位置，加設10至15個咪標位，同時修改行車線，令車輛在指定位置停泊的同時，不會阻礙到其他車輛行駛。