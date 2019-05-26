【SOGO感謝祭】提前半年備戰下次感謝祭　專櫃職員減壓靠「娜姐」

半年一度的崇光百貨「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）本月10日開始，於周日（26日）結束。有美國護膚品牌專櫃店長表示，感謝祭為每年「重大事件」，會預早半年開始籌備：「每年5月份營業額最重要，如果做得唔好，基本上條數都會好差。」而5月的感謝祭結束後，已經要開始著手準備11月的另一次感謝祭。 感謝祭期間，來自大江南北的顧客逼爆百貨公司，每天要面對比平日多數倍的顧客，工作壓力不可小覷，因此到崇光百貨專櫃工作的前線員工，都是經過精挑細選的「精兵」。不過人非草木，為應付這段生意高峰期，公司會為前線準備「減壓四寶」，其中一寶，或令人想起人稱「娜姐」的周秀娜。

KIEHL’S尖沙咀SOGO店於「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019），會安排較以往多5至6倍貨量「應戰」。（羅君豪攝）

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KIEHL'S櫃位經理楊小姐經歷過5次「周年慶」，早已習慣繁重工作，駕輕就熟，並指公司也有很多支援。（羅君豪攝） 5月感謝祭結束 即要準備11月另一場 半年一度的「崇光感謝周年慶」結束，一度逼爆的百貨公司，人流又轉趨正常，不過對於專櫃員工來說，這只是另一場「暴風雨來臨前的平靜」，於崇光尖沙咀分店內KIEHL'S護膚品專櫃當經理已兩年多的楊小姐說：「因為要着手籌備11月嘅周年慶啦！」 原來，崇光方面會提早半年，着手籌劃銷售計劃，即是11月的另一場感謝祭，現在就要開始準備，而接近感謝祭前的兩個月，更開始要「轉彎入直路」，處理增加人手、訓練、入貨、場內擺放等事宜，楊小姐說：「（感謝祭）頭三日，會有多四、五倍人手；之後都會多三、四倍人手。」

公司準備好「應戰恩物」供員工使用，「退熱貼」最搶手，舒緩雙足貼助員工減雙腳不適。（羅君豪攝）

跑數追業績 感謝祭如一場硬仗

該公司代表張小姐表示，感謝祭「主宰」該月的銷售額命脈，各品牌同樣極為重視，「其實對於成個5月（嘅生意）好肯定係好重要，每個品牌好重視，如果做得唔好，基本上5月條數都會好差，所以個個都會做好佢。」簡而言之，每年兩度的感謝祭，是公司衝業績的關鍵戰役，而該公司香港區年度營業額列入亞洲地區首三位，打好這場仗更顯重要。

由於每次感謝祭期間，前線員工都要應付較平日多三至五倍顧客，不更是動輒大手入貨逾萬元的「大客」，工作壓力大、要求亦更高。以KIEHL'S為例，就採取「精兵制」，張小姐表示，同事一向有機會安排調到不同分店工作，以豐富工作經驗，但到崇光兩店的職員，要先接受性格評估，要具備各項條件的「適合人選」才可。經歷多次感謝祭的楊經理亦指，工作固然辛勞，但所有同事早有默契，絕不會在這期間放年假及或補假，會全力應戰。

SOGO周年慶「主宰」不少名牌化妝及護膚品店5月份的營業額，故必定會做好準備「應戰」。（羅君豪攝）

減壓四寶：小風扇、退熱貼、鎮痛膏貼、舒爽足貼

即使感謝祭已精挑細選「好打得」的前線員工上陣，但人非草木，每天要車輪轉式應付購物人潮，難免身心疲累，而這段期間，公司會為前線提供「減壓四寶」，包括：小風扇、退熱貼、鎮痛膏貼，及一款由周秀娜代言的舒爽足貼。

楊經理解釋，雖然百貨公司有冷氣，由於感謝祭期間店內人流極多，使用退熱貼、小風扇降溫非常重要，而前線職員雖然為輪班工作，但由於分店的開放時間延長，前線店員要更長時間站立工作應付購物人潮，故需要舒爽足貼，紓緩雙足的疲勞。