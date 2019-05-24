【SOGO感謝祭】資深店長：中港購物習慣有別　內地客必問一個問題

半年一度的崇光百貨「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019），剩餘三日，將於後日（26日）結束。每日最熱賣的不是手袋、食品，而是平日較少減價的化妝、護膚品等，吸引大批內地旅客大舉來港掃貨，究竟實況有多誇張？ 在美國護膚品牌店任經理的楊小姐說，不少內地客出手前已「做定功課」，專攻微信、淘寶、小紅書推介的「明星貨」，而且出手極闊綽，不時會有超過10萬元一張單的大生意。不過就算內地客再豪氣，也會向店員問同一個問題：「有沒有打折？」

近年不少內地旅客專程來港，大手購買化妝品和護膚品，楊經理表示，首三日感激祭為遊客購物高峰期。（羅君豪攝）

+ 29 + 28 + 27

「崇光感謝周年慶」本月10日開始，崇光百貨銅鑼灣本店及尖沙咀分店均有舉行。近年每逢感謝祭，顧客逼爆的情況一定被「推上報」，皆因近年在內地多個社交網站推介下，大批內地旅客專程來港掃貨，大手購買化妝品和護膚品，除了送禮自用，相信更有一批專程來入貨轉售的代購商。

感謝祭首三天為內地客掃貨高峰期​

雖然今次崇光感謝祭已進入最後第四天，記者昨日（23日）下午到尖沙咀分店採訪時，店內人流仍絡繹不絕，化妝品櫃位職員每分每秒要應付絡繹不絕的客人，不少內地客更帶備大拖篋來大手掃貨。

美國護膚品牌KIEHL'S的櫃位，在感謝祭期間亦擠滿顧客，該店經理楊小姐表示，感謝祭期間顧客較日常多五倍，的確忙得不可開交，而近年內地客更特別多，尤其感謝祭首三天，更是他們「南下」來港掃貨的高峰期。

來自美國的KIEHL’S為崇光百貨其中一個人氣護膚品櫃位，楊經理説，單一旅客的「貨單」價最少2萬元。（羅君豪攝）

「大手筆」內地客一張單10萬元

香港的崇光感謝祭，變成內地消費者的「盛事」，全因內地互聯網、社交媒體廣傳。楊小姐指出，內地客有特定購物模式，例如特別喜歡在5月或11月感謝祭時大舉掃貨，選擇聖誕或其他優惠日爆買的反而較少。

而內地客會主攻淘寶、微信或小紅書「網紅」推介的人氣產品，而且出手闊綽，很多內地客都是「萬萬聲」地入貨，有些較受歡迎的護膚套裝，每套2,500元，一買就是8套，盛惠2萬大元，不時更有一些較「大手筆」的顧客，一張單有10萬元生意，而這些顧客大多是較「遠水路」來港的客人，如搭飛機由上海、北京，千里迢迢來港入貨。

不過相信有很多人會覺得，這些豪客很可能是「代購」，或者直接一點說就是一心為轉售圖利的「水貨客」，不過楊小姐覺得未必，因為不少內地客均會主動查詢護膚產品用途及是否適合自己膚質，因此相信很多人是為「自用」而買。不過無論出手再闊綽，很多內地客都會不約而同問同一個問題，就是「有沒有打折？」。但楊小姐說，專櫃的貨品明碼實價，不會因為買得多而再有優惠，但有些內地旅客不太了解。

為期17日的SOGO感謝祭進入尾聲，但昨日於尖沙咀分店內，依然擠滿前來購物的客人。（羅君豪攝）

中年本地客送零食飲品打氣

內地客愛「趁墟」式爆買，令偌大的百貨公司也被擠得水洩不通，卻令不少本地消費者卻步。楊小姐工作近三年來，已經歷過5次感謝祭，她發現香港消費者一般會避免於感謝祭首三日或周六日來購物，以便可「行得舒服」一點：「通常會揀第四、五日嚟，又會（晚上）8點後先嚟。」因為晚上人流相對較少，店員可以更詳細解答顧客的問題。

楊小姐亦說，港人大多會購買一整個系列產品，並有不少熟客如慶祝節日般，只於感謝祭購買半年份量的護膚品，花費大約萬多元。她最為感動，是有窩心熟客會主動關懷店員：「有啲係感謝祭先買嘢嘅客，係中年太太嚟，知我哋辛苦，都會買啲日本零食同檸檬茶畀我哋打氣，又同我哋講加油。」但另外，有店員則指，有些熟客反而會避免在感謝祭期間購物：「情願要行得舒服，連優惠都唔要。」