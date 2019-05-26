【逃犯條例】張建宗：上周曾與外國商會講解　有與會者支持修例

政務司司長張建宗在其網誌談及逃犯條例，他指上周曾與外國商會講解《條例草案》，進行了深入及坦誠交流，他指部分與會者在了解實情後，明確表示認同和支持修例的決定，認為能彰顯法治。 他一再重申修訂修例有「八不移交」及「九罪剔除」，強調修例建議絶不會影響現行簽訂的長期協定的安排，他指，務求能澄清公眾誤解，增加了解、釋除疑慮及消除不必要的恐懼，冀立法會能理性處理，又指政府非刻意繞過法案委員會 是迫於無奈。

自政府提出修訂《逃犯條例》後，社會議論不斷；張建宗指，他上周曾與外國商會講解《條例草案》，進行了深入及坦誠交流，而部分與會者在了解實情後，明確表示認同和支持修例的決定，認為能彰顯法治。

張建宗指，而自從立法會內務委員在4月12日決定成立法案委員會以來，至今已經幾個星期仍未能選出主席，情況令人費解；政府實在迫不得已才作出艱難決定，提出將《條例草案》在6月12日的立法會大會會議上恢復二讀辯論。政府並非刻意繞過法案委員會，而是迫於無奈下的選擇。

張建宗又指，政府一直希望法案委員會履行憲制責任，就行政機關提出的《條例草案》進行審議。但由於現在法案委員會的運作陷於僵局，政府一直沒有機會在法案委員會向議員解釋《條例草案》內容，因此政府不得不提出恢復《條例草案》二讀辯論，打破僵局；他期望議員能夠理性務實展開討論。

（政務司司長網誌圖片）

張建宗又引述英國智庫列格坦研究所(Legatum Institute)於上周公布2019全球經濟開放指數指，香港名列前茅，被評選為全球最開放的經濟體的首位，而第二及第三位是新加坡和荷蘭，英國和美國則分別排於第七及第九位；顯而易見，國際司法界和國際投資者均對香港的司法和經濟制度充滿信心。

香港獲取佳績源於維護自由市場

多年來，香港獲取佳績是由於香港對維護自由市場原則的堅持，亦展示香港在司法獨立和法治方面的成功，要維持香港的優勢，因此必須持續努力，確保香港繁榮穩定、城市安全和法治完善。