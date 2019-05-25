【逃犯條例】美8跨黨派議員聯署林鄭促撤修例　毀香港自治、人權

《逃犯條例》修訂內容持續在國際社會引起廣泛爭議，繼歐盟駐港澳辦事處及其成員國外交代表向港府發外交照會後，美國8名參眾兩院的跨黨派議員聯署去信特首林鄭月娥，擔心香港修訂《逃犯條例》將影響目前美國與香港之間的特殊關係，要求港府撤回修例。

聯署信中，擔心一旦通過修例，美國及其他跨國企業或選擇將總部撤離香港。(資料圖片)



聯署的8名議員中，有7名出席了5月中於美國國會召開，針對香港人權狀況的聽證會。

聯署信中指出，美國與香港之間的特殊關係，得以在過去的20年蓬勃發展，部分原因在於 1992 年通過生效的《美國－香港政策法》。這項法律承諾只要香港仍然獲得「充分自治」，美國支持香港在國際協議下的權利，並且把香港視為與中國其他地區分開的獨立關稅區。

修訂將會無可挽回地破壞香港的自治以及人權，容許中國政府引渡居於香港商人、記者、人權倡議者以及異見人士。擔心一旦通過修例，美國及其他跨國企業或選擇將總部撤離香港，遷往亞太其他地區一個「不會將外國公民置於引渡到中國大陸的風險之中」的城市。

香港眾志亦在facebook轉載有關信件，並指美國議員聯署致予特首的信函相當少見，亦印證了「逃犯條例」修訂極之嚴峻的狀況。



美國8名參眾兩院的跨黨派議員聯署去信特首林鄭月娥，要求港府撤回逃犯條例修訂。