90後中電工程師探訪幼稚園　講解電力知識　逾3萬小朋友受益

電力知識複雜且抽象，成人理解起來都頗為困難，而中電近100名中電工程師及大使在過去三年，幾乎每個上學日都輪流探訪幼兒園，向小朋友講解電力、環保節能的知識。從活動舉辦之初就一直參與其中的90後助理工程師鄭富城，便是探訪活動的「元老級」人物之一；最初參加時，他還有些不知所措，如今已經得心應手。

過去3年內，中電舉辦「看到的電力」幼稚園探訪活動，到訪超過370間幼稚園，接觸超過3萬名小朋友。90後的助理工程師鄭富城由活動舉辦之初就一直參與其中，是活動的「元老級」人物之一。

鄭富城由探訪活動之初就一直參與其中，由不知所措變成得心應手。（受訪單位供圖）

鄭憶述自己一開始不知道如何將抽象的電力知識講解給小朋友聽，於是便向幼兒教育專家求助，學習溝通方法，「工程師的工作著重邏輯思維，內容大多涉及技術層面。所以要和幼稚園小朋友講解電力知識，最初是有點不知所措，後來跟幼兒教育專家學習怎樣與小朋友溝通，吸引他們注意力，現在就比較得心應手。」

每每上課，鄭會穿上整齊工程師制服，亦會展示安全裝備、煤、地底電纜等，讓小朋友容易明白。他表示，電力很抽象，講解時要用淺易的字眼。

除了幼稚園的學生之外，更曾有老師向他表示，第一次看見地底電纜，感嘆原來一台發電機有如一個足球場般大，「雖然探訪活動的對象是小朋友，但原來也豐富了老師的電力知識，非常有成功感。」

中電最近更新《看到的電力》幼稚園教材套內容，送予全港近1,000間幼稚園免費使用；教材套部份內容更可於中電網站下載。中電之後會為教材套推出手機應用程式，方便家長與小朋友一起學習節能慳電的知識。