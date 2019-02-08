中電成立航拍小隊查發電設施　取代人肉高空檢測　省百萬建工作台

搭建工作台，爬上高達250米、約80層樓高的煙囪，在高空中檢查煙囪外墻，這是以往中電工程人員的工作之一。隨着航拍機發展日趨成熟，取代「人肉檢測」，在數分鐘內拍攝短片及高清圖片，供後勤人員查看及評估發電廠設施狀況及損耗程度，也節省時間及成本。 中電航拍小隊目前有3名工程師成員，在地面控制航拍機升降，每次起飛前要填寫飛行計劃（Flight Plan），以免「天氣不似如期」及受到干擾。成員之一的忻國雄（Vincent）認為這是一份工作，也是一個夢，「我自小想成為一名飛機師翱翔天際，現在控制航拍機算係完了我一半飛行夢。」

Joe說，考取民航處飛行許可證並非「一Take過」，經過一年時間後，航拍小隊才正式於去年在發電廠內進行檢查工作。（張浩維攝）

考牌着重應變力 每次飛行要評估風險

這個航拍小隊經歷兩次考牌挫折，去年終獲民航處發出許可證，於青山發電廠及龍鼓灘發電廠內使用航拍機進行安全檢查工作，檢測設施及機械組件的使用狀況，以及耗損程度。作為小隊「開荒牛」的成員羅俊展（Joe）解釋，「好似考車牌，尤其是着重應變能力」。

考試以小隊形式進行，期間考官突然叫他們把航拍機降落，按指示操作卻被指應變力不足，會反問「明知下面唔應該飛，點解你要飛落嚟？」原來是測試他們有否獨立判斷及應變能力。

小隊每次飛行前要做風險評估，分析有否潛在風險，但並非每次順利進行。Joe憶述，有一次在煙囪內「大修」，由白天做到黑夜，皆因受煙囪效應影響難以控制航拍機升降，等至黃昏才能動工。

工作充滿挑戰，Vincent卻寓工作於娛樂，腼腆地說自己是航空愛好者，「以前好想做飛機師，現在都算係半個飛機師，我已經好滿足！」

+ 3 + 2

航怕助檢查更頻密、全面

發電廠部分設施位置太高、太狹窄或可達度低，增加檢查難度，引入航拍機後，可以快捷、安全、成本較低方法，檢查煙囪外牆及內部、運煤船碼頭及用作卸載燃煤的起重裝置、鍋爐內部及渦輪機大堂天花及發電廠內建築物的屋頂及外牆。

Vincent自小希望成為一名飛機師，也曾在機場工作，坦言加入航拍小隊算是完成一半「飛行夢」。（張浩維攝）

盧柏昌表示，過往工程人員在檢查設施時經常要高空工作，費時失事，航拍技術可克服安全、時間、成本問題。（張浩維攝） 檢查耗時由14日減至2日 中電發電業務部高級總監盧柏昌以鍋爐內部檢查為例，過往員工檢查時涉及高空工作，且爭分奪秒避免影響發電機運作，檢查至少用上14日，使用航拍機則只需兩日，也可透過照片判斷維修的優先次序，「以往可能得一個員工決定需否更換組件，但現在透過拍攝資料，可以多人分析，更全面」。 至於煙囪外牆檢查，盧指傳統上靠望遠鏡用肉眼觀察有否出現耗損，若要搭建高逾百米的工作台進行檢查，成本以百萬港元計，但只供單次維修工作使用；在可多次使用的航拍機協助下，工程人員可以定期監察外牆情況，靈活性較高，直言「快靚正咗好多！」

航拍檢查的應用擴展至戶外供電設施，包括約70米高的輸電塔及架空電纜。（張浩維攝）

爬墻機械人取代人手操作

除高空拍攝短片及照片外，工程團隊於航拍機加裝紅外線熱感鏡頭，用以勘測機件過熱或管道滲漏情況，中電研究日後用航拍機拍攝的照片和短片計算煤場內的燃煤儲存量，改善庫存流程、運用於減排裝置的恆常檢查，並為新發電燃氣機組工程進行定期高空勘察。

在發電機組鍋爐檢查的工序中，中電亦引入類似「蜘蛛俠」的機械人，黏附在鍋爐的水管壁，在短時間內爬到不同高度，檢查水管的厚薄及是否有表面裂痕，效率可達人手操作的十倍。中電研究應用焊接機械人處理鍋爐內管道焊接工序的可行性，及使用微型機械人進入水管檢查排水口。

青山發電廠內這支煙囪高達 250 米、相等於約 80 層樓高度，傳統檢查方法是搭建高逾百米的工作台，成本以百萬港元計。（張浩維攝）

航拍機巡查輸電塔和架空電纜

此外，中電去年9月將航拍檢查應用擴展至戶外供電設施，包括約70米高的輸電塔及架空電纜。過去，中電採用直升機高空巡視輸電塔和架空電纜，工程人員以望遠鏡及攝影器材，檢視架空電纜及輸電塔狀況，但鑑於飛行限制，部分位置需派員巡查。

中電一級工程師黃志強表示，透過與承辦商合作，由專業人員操控航拍機，距離輸電塔10米範圍外，靠其30倍變焦鏡頭拍攝，檢查絕緣子，即連接電線杆、鐵塔與傳輸高壓電的懸掛電纜之間的絕緣體裝置，有否鏽蝕或破損，全面檢查時間由一日縮短至兩小時內。

使用航拍機可快速檢測設施及機械組件的使用狀況，以及耗損程度。（張浩維攝）

中電研究把航拍技術延伸至其他電力設施維修保養的應用層面，例如颱風過後利用航拍機協助尋找和確定架空電纜的故障位置，以便安排合適的復修工作。中電輸電及供電業務部亦籌備成立航拍機小隊，挑選合適的電力工程人員接受無人機操作訓練，再向民航處申請使用航拍機在公眾地方進行巡視工作。