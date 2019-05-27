曾患骨癌換金屬臂　傷殘運動員林芷煖為病童籌款：冀出戰東京奧運

樣子甜美的傷殘運動員林芷煖，外表與一般少女無異，年紀輕輕卻已奪得去年亞殘運羽毛球女子SU5級單打單循環賽事的銅牌。 然而，獲獎背後，芷煖曾經歷長達一年半與癌魔搏鬥的經歷，左手上臂更換上金屬骨。雖然癌症令她錯過成為運動員的機會，曾經一度放棄夢想，但她去年加入香港傷殘羽毛球隊，屢次獲獎，今年更擔任「香港海關110周年慈善羽毛球錦標賽」活動大使，為患病兒童籌款。

現年24歲的芷煖自小立志成為專業羽毛球運動員，學時已獲選成為青年軍成員。然而，她在10歲時因一次左手膊頭疼痛入院，後來卻不幸被確診患上骨癌。林芷煖在自己的IG上剖白。（林芷煖IG圖片）

現年24歲的芷煖自小立志成為專業羽毛球運動員，在父母悉心栽培下，小學時已獲選成為青年軍成員。然而，她在10歲時因一次左手膊頭疼痛入院，後來卻不幸被確診患上骨癌，展開長達一年半的化療治療。芷煖憶述，因受電視劇劇情影響，她於得悉自己患病後，曾問父母「我係唔係會死？」，治療初期更已出現嘔吐和脫髮的情況，身體非常虛弱。經歷換金屬骨的手術，使她連一些簡單的手部動作亦無法做到，芷煖自此亦被迫中斷羽毛球練習。

最令芷煖難忘的是醫生在治療期間，曾嘗為她試加重劑量，但副作用反應強烈，需要進入隔離病房治療，不但四肢無力，就連大小二便亦出現失禁情況。芷煖坦言治療過程辛苦得難以想像，當時曾與母親說一句「想放棄，唔想再醫落去，因為覺得唔知喺到做咩，日日淨係望住醫院個天花板」。她續指，於28次化療期間，全身血管受藥物影響下，收縮得不能再打針，更需要以輪椅代步。

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去年10月，她更在亞洲殘疾人運動會（亞殘運）上，勇奪羽毛球女子SU5級單打單循環賽銅牌，為港爭光。（林芷煖IG圖片）

要承受化療所帶來的痛苦，林芷煖並非靠自己能獨個兒撐過來。慶幸父母與弟弟一直支持，治療間更有一名同樣手患骨癌、來自「生命小戰士會」的義工哥哥鼓勵她，為她打氣，另外亦有義工為她補習，以免學業進度停滯不前。其後升上中學即使大病初癒，但病變亦導致芷煖錯過訓練的黃金年齡，「點追都追唔返嗰一年半嘅體能」，最終不得不萌生放棄當運動員的想法。

康復後10年間，雖然羽毛球未能成為芷煖每天課後的運動，但身為羽毛球教練的弟弟亦不時以行動鼓勵，閒時一家人齊打羽毛球，令芷煖的球技得以保持水準。2年前一次陪弟弟購買羽毛球拍時，巧遇現時的羽毛球教練，憑著自身的堅毅和比別人付出更多的努力，成功加入香港傷殘羽毛球代表隊，重新投入訓練，正式成為運動員圓夢。去年10月，她更在亞洲殘疾人運動會（亞殘運）上，勇奪羽毛球女子SU5級單打單循環賽銅牌，為港爭光。

芷煖透露，未來目標是出戰2020年東京殘奧運及2024年殘奧運的羽毛球項目，但她於上月於杜拜舉行的比賽中，不幸弄傷左腳韌帶，需要休息6至8個月。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

芷煖透露，未來目標是出戰2020年東京殘奧運及2024年巴黎殘奧運的羽毛球項目，但她上月在杜拜舉行的比賽中，不幸弄傷左腳韌帶，需要休息6至8個月。她擔心期間或會令排名下跌，減低出戰奧運的機會，希望現時能好好養傷，痊癒後全力備戰殘奧會。

適逢香港海關成立110周年，海關與「生命小戰士會」將於今年9月7日，合辦「香港海關110周年慈善羽毛球錦標賽」，芷煖更擔任活動大使，為病童籌款。（張美華攝）

適逢香港海關成立110周年，海關與「生命小戰士會」將於今年9月7日，合辦「香港海關110周年慈善羽毛球錦標賽」，芷煖更擔任活動大使，為病童籌款。她表示希望以過來人的身份，鼓勵病童切勿輕易放棄，又指捐款會直接幫助患病兒童、康復者及其家人，同時支持「生命小戰士會」對患病兒童的服務，以及未來發展需要，她期望活動能提升社會對患病兒童的關注。