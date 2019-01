【多圖】香港傷殘隊隊員林芷煖成IG女神　感人故事絕對可以拍電影

近年香港愈來愈多以運動為主題的本土電影,比較知名有《狂舞派》和《點五步》,亦因如此,運動員轉投大銀幕也開始出現,胡子彤和歐鎧淳就是最有名的例子。

作為一個運動員要進入電影圈,最好當然是本身有故事,足以寫成一個劇本便更加合適。最近網絡瘋傳一位運動員的名字,她並不是已經成名很久,也不是在大眾經常收看的運動賽事,因為她是代表香港傷殘羽毛球的,名字叫做林芷煖。

早前林芷煖為香港奪得羽毛球女子 SU5 級單打單循環賽銅牌。(政府新聞網)

林芷煖在自己的Instagram上說到,十年前因為患上骨癌,所以白白斷送了當運動員的一個機會:「在錯誤的時間點進入錯誤的狀態。當時我只係一個唔識死,淨係會擔心自己冇哂頭髮會好醜樣既一個妹妹(而家都好似係)。又覺得自己好唔爭氣,最fit的physique同timing都有,竟然走咗去養病。之後一入院就入咗去一年半。身體完完全全被28次的化療跟手術打敗得體無完膚。病好後,除咗要努力咁融入去做一個全世界都覺得你係異類嘅中一插班生。仲有就係好想操番練番起,但身體有啲野切咗就切咗,點練都唔會生返出嚟,甚至做任何運動都提唔起勁。以前由一星期練足六日,星期日去比賽,到幾個月先練一次波。中間轉變好大但往往唔及對自己的失望大。」

林芷煖在自己的IG上剖白。(IG圖片)

不過在去年,林芷煖以香港傷殘羽毛球身份為出賽,更奪得羽毛球女子 SU5 級單打單循環賽銅牌。她表示:「就當係完成一個由細到大都掛在口邊的一個職業吧!然後老土地覺得" When God closes a door he always opens a window" 又講得幾啱喎。雖然呢隻窗離呢隻門太遠了吧,足足隔咗我十年呀。但一切都好似整定咁,總會再次帶你到屬於你的位置。有時會覺得自己是幸運的一個,好生唔生生左係另一隻最唔影響我行動而又唔常用既副手。至少我仲可以打波呀嘛。」

人生如劇本,林芷煖的故事絕對可以拍成一部電影。除了本身的故事,林芷煖的俏臉亦讓她成為近來的IG女神,如果真的有心入行發展,相信都會有一大班粉絲!

一齊睇吓林芷煖嘅靚相喇!(IG圖片)