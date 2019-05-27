多番姦親女　妻子前摸女兒：個胸冇媽咪咁大　無業漢遭判囚16年

無業漢自女兒9歲起，長逾8年間六度非禮並六度強姦女兒，包括以身壓向對方，一邊脫下女兒褲子，一邊說：「你嗌都冇人聽到，媽媽都唔响度。」更有次在揸胸後向在場的妻子說：「你個女個胸冇媽咪咁大，但舒服啲。」他早前認罪，辯方今（27日）在高等法院求情指被告深感悔意，法官斥被告為一己慾望向女兒洩慾，對女兒無情蹂躪，行為極為卑劣，令人髮指，判即時入獄16年。

現年51歲的被告H.W.K.，承認於2009年9月1日至2018年1月12日期間，在上水住所內六次非禮及強姦女兒。事主受害時年值9至17歲，現年19歲。

事主患嚴重創傷後遺症 受巨大心理創傷

法官指此案屬倫常悲劇，被告身為生父，不但沒有努力保護女兒，反因一己私慾，在長逾8年時間侵犯女兒，而第一次犯案時事主年僅9歲，故必須重判。

法官判刑時透露，創傷報告顯示事主被診斷患上嚴重的創傷後遺症，歇力壓抑及避免記起事件，惟被查問時再次喚醒多年未放下的痛苦回憶。因她極年幼時已受巨大心理創傷，故難以與異性正常相處及建立關係，報告建議事主接受心理輔導。

被告今在高等法院承認強姦和非禮共12罪。

向女兒稱：你嗌都冇人聽到，媽媽都唔响度

案情指，被告與妻女同住，除了兩項非禮罪有妻子在場，其餘罪行均是被告與女兒獨處時發生。首項非禮罪指時，被告趁女兒玩遊戲機，從後壓向對方並脫褲，事主感到下體有異物，但看不到是什麼。此後，被告便多次以類近方式侵犯女兒。某次，他捉住並分兩對方大腿，隔褲以下體磨擦私處，道：「又唔係除褲搞，有乜所謂啫。」

而六次強姦中，被告只曾在兩次中途使用安全套。被告曾說「你嗌都冇人聽到，媽媽都唔响度。」、「我買嘢畀你吖。」等句子以令事主服從，事主掙扎但不果。

最後兩條控罪為非禮，被告妻子知丈夫「揸」女兒胸後喝罵被告。去年初，她與與被告爭執，與女兒搬走。事主向老師求助，轉由社工跟進時，她提及遭父親侵犯，遂揭發此案。

辯方：比吃掉女兒更差

被告曾在1987年干犯一項非禮罪，以往曾任電子廠工人、送貨員等，犯下此案時無業。

辯方求情時透露被告妻子欲離婚。他稱，向被告解釋女兒的報告時，被告指千錯萬錯也是自己的錯，望女兒忘記自己，他會與女兒斷絕聯絡。辯方又說，曾對被告講過「虎毒不吃兒」，指他比吃掉女兒更差，被告則眼泛淚光。他補充，被告無心理問題，亦形容「頭家係佢搞散，親情係佢自己斷」，惟望法庭量刑時考慮他認罪有悔意。

案件編號：HCCC286/2018