台父舔兒女乳頭遭揭發　判監四年　出獄再電話滋擾恐嚇要強姦社工

台灣桃園陳姓男子2005年起，因吸未成年兒子、女兒乳頭猥褻，遭社工揭發後被判刑4年，去年執行完畢後他仍懷恨在心，就藉故打電話到桃園市家防中心騷擾，1天狂打7、8次電話飆罵三字經，甚至恫嚇「要強姦社工」，家防中心不甘其擾告發；檢方偵結從重依恐嚇罪嫌起訴陳。

判決指出，陳過去5次吸未成年女兒、有中度智能障礙兒子的乳頭，但他辯稱，是為了檢查女兒胸部發育情形，並刺激兒子發育才下手，陳妻子則證稱，有目睹老公吸兒子乳頭，小孩笑得很大聲；陳一審被桃園地院依妨害性自主等判刑4年，上訴二、三審駁回定讞，去年5月才執行完畢。

檢方調查，陳（53歲）猥褻案是因社工訪視時發現通報，去年5月服刑完畢後仍懷恨在心，於9至11月間就以社工在他坐牢時沒好好照顧他兒女為由，多次打電話到家防中心騷擾。

家防中心認為，陳男情緒控管不佳、言詞偏激，已經嚴重攤干擾到工作，所以才依妨害公務告發。（GettyImages）

陳並向社工辱罵三字經、王八蛋，還恫稱說「我要帶刀子去，不滿意就故意桶，看我敢不敢」，還宣稱「來我家要強姦她嗎？」等語。

家防中心認為，陳男情緒控管不佳、言詞偏激，期間1天少則接到他3、4通電話，多則7、8通，而且常常一講就是1個多小時，又不停辱罵難聽字眼，已經嚴重攤干擾到工作，所以才依妨害公務告發。

檢方訊時，陳坦承犯行，表示一時情緒失控才飆罵，加上家防中心電話錄音佐證，由於陳同時涉犯妨害公務、恐嚇2罪，應從重依恐嚇論處，檢方偵結依恐嚇罪嫌起訴他。

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