【暑假外遊】調查： 港人歐遊「避暑」人氣升　偏愛較少遊客城市

還有兩個多月便是暑假開始，不少家長已考慮趁假期帶孩子旅行「叉電」。有本地旅行社表示，暑假的親子旅行團行程多以主題樂園、動物園等為主，當中以日本、台灣及泰國等旅遊地最受歡迎，而近期馬來西亞亦人氣急升。而受外圍因素影響，料今年團費與去年同期相若。 此外，有旅遊格價網站公布，港人的夏季外遊機票搜尋數據按年大增逾1倍，並發現旅遊目的地偏好「較少人」去的地方，當中以東歐和北歐升幅最為顯著，丹麥哥本哈根的搜尋量按年激增逾2倍，瑞士蘇黎世按年升近2倍。

【第一位．哥本哈根（丹麥）】（Getty/VCG）

長線團生意料呈雙位數上升

踏入夏季，不少港人正計劃趁暑假外遊「避暑」。東瀛遊執行董事禤國全表示，近年港人到東南亞國家的外遊情況變化不太，部分人會嘗試一些較長線旅遊：「西歐受空襲影響，少啲人選擇。但東歐、北歐就多人去，仲有澳洲、紐西蘭。」他補充，歐洲交通未算太便捷，故不少人選擇報團出發，預料長線團整體生意按年升雙位數百分點。

而不少家長會趁暑假，帶子女外遊休息，兼了解當地風土人情。禤國全指，親子旅行團的行程多包括動物園、主題樂園，並以舒適為主：「如5日行程就唔會要晚晚搬酒店。」他表示，最受歡迎外遊地仍是日本，其次為台灣、泰國及韓國，而馬來西亞則受惠於近期的買樓電視節目推介，逐漸多了旅客選擇。至於團費情況，他則表示，因應行業競爭大，及航空公司機位緊張，故團費與去年同期相若。

2019夏季人氣歐洲旅遊目的地。（KAYAK提供）

2019夏季人氣亞太區旅遊目的地（KAYAK提供）

旅遊網站：港人偏好「較少人」旅遊目的地

至於有調查亦發現，一些歐洲城市亦成為受歡迎的旅遊目的地。旅遊格價網站KAYAK公布5月至8月的外遊搜尋數據，發現首十名熱門旅遊目的地的機票搜尋量，按年大增124%，並發現港人今年偏好選擇「較少人」的旅遊目的地，或是想避開遊客較多的目的地。

數據顯示，歐洲城市丹麥哥本哈根、瑞士蘇黎世的機票搜尋量，錄得按年升幅分別為229%及190%。而哥本哈根、德國法蘭克福、意大利羅馬，提前一周預訂機票則可節省30%以上的機票費用；蘇黎世、希臘雅典的最佳預訂期，就要提早1至1.5個月。

東南亞方面，日本福岡的機票搜尋量則按年升304%、泰國清邁升270%，及越南峴港升246%，而機票平均價格按年增加31%至84%不等。至於機票最佳預訂情況，則需要提早1個月至3個月，機票價才可節省20%至40%。