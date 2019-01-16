【平機票】價格最低未必最「抵」！機艙等級後面嘅英文字母好重要

大家通常怎麼買機票呢？會選擇在哪裡買？如何比較與選擇票價？小編聽到最多的情況是：追蹤Flyagain / Flyday / Secretflying 或是一些機票達人的粉絲團，看到優惠價格馬上用 Kayak / Skyscanner 比價，務必找到「最便宜」的地方買票，可能是航空公司官網、可能是傳統的旅行社、也可能是大型OTA (Online Travel Agency) 網站如Expedia。 但是目的都一樣就是找尋便宜機票，越平越好，哪裡平哪裡買，而所有的平台也都以「價格」作為唯一的比較指標。但是大家千辛萬苦找到的最低價機票，真的「最便宜」嗎？ 文：Brady／Flying with Justin

大多數朋友們對票價的想像，主要以航空公司提供的「運輸服務」為主。（Flying with Justin提供）

大多數朋友們對票價的想像，主要以航空公司提供的「運輸服務」為主，包含一些政府徵費與（萬惡的）燃油附加費，當然還有托運行李、機上娛樂與餐飲服務的成本。而航空公司的里程，因為會覺得很難累積、兌換門檻巨高、累積了反正就是等過期、有累積跟沒累積一樣，因此里程沒什麼價值。

但我們在觀察機票價值時，肯定得先討論「訂位艙等」這件事，大多數朋友肯定是聽過飛機上有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙，但其實這不是真正的訂位艙等喔，魔鬼藏在細節裡，真正的訂位艙等常常躲在服務艙等的後方，以一個英文字母呈現（如圖一）以經濟艙為例，雖然服務都相同，位置也一樣難坐，但航空公司為了最大化盈利與優化載客量仍細分為 Y, B, H, M, L, N, S, X 這些「訂位艙等」，不同的訂位艙等可能代表不同的機票有效期、不同的退改規定，但對我們來說最重要的是：能否累積里程？

很久以前，小編其實跟大家一樣，不是最便宜的票不買（因為覺得航空公司都在騙人，里程根本累積不到可以兌換的數量就過期了），但自從進入點數旅行的世界（宗教）後，我已斷開鎖鏈！斷開魂結！斷開與最便宜機票的牽連！，前程一片光明璀璨，買票的行為也完全改變了。這篇文章，小編只會輕描淡寫為什麼妳/你應該考慮多花一點點錢，而不是一味地只以價格做唯一的比較基準，一定得買最便宜的機票。

▼▼▼請讓我們用香港航空的航班來做範例吧（按下圖放大）：

兩張圖的行程完全一樣，都是香港到洛杉磯來回經濟艙機票，但訂位艙等不同，一個是經濟艙 (S)、一個是經濟艙 (N)，價格差了港幣800元，通常大多數朋友會選擇最便宜的經濟艙 (S) 對吧！ 表面上看起來，兩者的差距僅在退票手續費而已。但是航司不想和妳/你說的是：(S) 艙等只有累積30%里程、而 (N) 艙等可以累積50%里程。這時可能很多朋友已經想說：我又飛不了那麼多，所以還是買最便宜的票就好。

但是，如果多出來的里程，可以產生直接的效用，那情況就不一樣了吧？(S) 艙等可以累積 6,998 香港航空里程，而 (N) 艙等可以累積 11,666 里程，就像是妳/你說的：我又飛不了那麼多。正是因為這樣，因此更應該精打細算，選擇稍微貴一點的 (N) 艙機票。為什麼呢？

▼▼請看香港航空的里程兌換表，6,998 香港航空里程可以做什麼？

香港航空的里程兌換表（Flying with Justin提供）

什麼都做不到只能等里程過期，這就是航空公司想要看到的結果，這些里程的費用妳/你可是紮實地在買票時付錢了。但 11,666 里程卻可以兌換二十個航點的單程機票，里程能夠用掉而不浪費，就有價值。因此聰明的妳/你思考的問題，肯定是「這二十航點單程機票」的價值，是否大於 (N) 與 (S) 經濟艙的票價差別：港幣800元。

香港航空 香港～鹿兒島的來回票價（Flying with Justin提供）

讓我們以美麗的日本南九州鹿兒島為例，大家都知道單程票比來回票貴，因此小編絕不騙人，紮實地用來回票作為比較基準，港航香港～鹿兒島的來回票價是港幣2,674元，因此一個單程的價值是港幣1,337元（實際上價值更高，因為單程票彈性高，且里程兌換機票的票規較寬鬆），即使扣除訂票時額外支付的稅費約港幣400，價值仍然大於差價。而且港航滿滿的獎勵機位，完全不像另一家狂發里程但是怎麼換票都不通的航空公司啊。妳 / 你可能會想：如果只夠換單程票，要如何處理另一程呢？這時LCC低成本航空的用處就顯現出來啦，促銷時只要港幣500元就能由香港飛往前往福岡、熊本等日本九州目的地，不走回頭路，再以上述的里程兌換回程的鹿兒島～香港單程，行李已包含在費用之內，在日本買好、買滿也不怕搬不回家。

小編經由這篇想說的是，最便宜的機票不一定划算，機票的價值不應該只看價格，附加價值也應該同時考慮，能花掉的里程（數量）、有位置可以換的里程，才有意義。

【本文獲「Flying with Justin」授權轉載。】

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