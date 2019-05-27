【走光黑點】高鐵西九站直擊 波點玻璃難防走光 路過乘客「焗睇」

民建聯婦女事務委員會的一項調查公布了全港12大新走光黑點，其中大型商場佔了大多數，戲曲中心、高鐵香港西九龍站，以及港人經常光顧的Starbucks都榜上有名。 《香港01》到過部分黑點觀察，發現位於北角長康街一樓的Starbucks，途人只要在馬路旁向上看可謂「一覽無遺」。而高鐵西九龍站，雖然透明玻璃上有波點圖案，但效果有限，在下層路過的乘客更會有「焗睇」的風險。 不過，有女遊客不贊成加設磨砂貼紙或增加防偷窺設計，認為會破壞通透的感覺，寧願自己遠離玻璃，又或穿着上更加小心，以防走光。

位於北角長康街一樓的Starbucks，因咖啡店將數張桌椅放近落地玻璃旁，若咖啡店內恰巧有穿著短裙女士，面向玻璃坐下，只要途人向上望，女士們便有機會不慎走光。（洪嘉徽攝）

長康街Starbucks走光風險高

位於北角長康街的Starbucks，店舖比行人路大約高一層樓，記者到場發現，因咖啡店將數張桌椅放近落地玻璃旁，若咖啡店內恰巧有穿著短裙女士，面向玻璃坐下，只要途人向上望，女士們便有機會不慎走光。至於位於西九龍的戲曲中心，雖然在走光黑點榜榜上有名，但記者到場觀察，發現戲曲中心採用玻璃物料的比例相較其他走光黑點少，走光機會亦相對較低。

位於西九龍的戲曲中心，雖然走光黑點榜上有名，但記者，發現戲曲中心含玻璃設計的建築相較其他走光黑點少，走光機會亦相對較低。（洪嘉徽攝）

而同樣位於九龍中心點的高鐵西九龍站，其透明圍欄雖然印有細波點，遠看有些微遮擋視線作用。但其扶手電梯仍然以透明玻璃設計，有心人只要向上觀看，仍可透過波圓點之間的空隙、又或透明玻璃設計的扶手電梯中偷窺。穿短裙的女士們只要靠近玻璃，仍有走光的風險，在下層的人士若仰望，更會有「焗睇」的風險，惹來瓜田李下之嫌。

高鐵西九龍站，其透明圍欄雖然印有細圓點，遠看有些微遮擋作用。但其扶手電梯仍然以透明玻璃設計，有心人只要向上觀看，仍可透過細圓點之間的空隙、又或透明玻璃設計的扶手電梯中偷窺。（洪嘉徽攝）

▼盤點全港12個走光新黑點▼

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來自廣州的劉小姐表示，高鐵西九龍站在設計上有改善空間，建議在玻璃貼上磨砂貼紙和加深顏色，減低女士遭偷窺的機會。（洪嘉徽攝）

內地旅客：車站防走光措施有改善空間

來自廣州的劉小姐表示，雖然不擔心有偷窺情況發生，但覺得高鐵西九龍站在設計上有改善空間。她指西九龍站內透明玻璃設計的扶手電梯，有走光的可能性，建議貼上磨砂貼紙等。而透明玻璃圍欄上，雖然有波點圖案，但劉小姐認為並不足夠，她建議加深顏色，減低女士遭偷窺的機會。

來自佛山的旅客張小姐不希望增加防偷窺設計，認為透明玻璃帶來通透和開揚的感覺，如貼上貼紙就會破壞原有觀感。（洪嘉徽攝）

即使高鐵西九站主要以玻璃設計，被指容易走光，但來自佛山的旅客張小姐卻不希望增加防偷窺設計，如加設磨砂貼紙。她認為透明玻璃帶來通透和開揚的感覺，如貼上貼紙就會破壞原有觀感，她指自己會避免走近透明玻璃旁，以減低走光的情況發生。

來自廣西的韋小姐亦反對加貼磨砂貼紙，認為西九龍站已是新車站，理應有足夠的防走光措施。（洪嘉徽攝）

同樣地，來自廣西的韋小姐亦反對加貼磨砂貼紙。她表示自己不會特別在意有沒有人偷窺，認為西九龍站已是新車站，理應有足夠的防走光措施，感覺很安全，不需要作出改動。韋小姐又指自己穿著「保守」，已大大減低走光的機會。