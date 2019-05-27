立法會補選候選人馬金泉欠交選舉申報書　判罰5000元

現年65歲，2018年立法會補選候選人馬金泉因沒提交選舉申報書，早前被廉政公署起訴違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，今日（27日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，罰款5000元。

現年65歲，2018年立法會補選候選人馬金泉因沒提交選舉申報書，早前被廉政公署起訴違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，今日（27日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，罰款5000元。（資料圖片）

案情指，被告馬金泉於案發時是2018年立法會香港島地方選區補選候選人，他於去年1月29日向香港島地方選區補選的選舉主任呈交提名表格，但他的提名其後被裁定無效。由於該次立法會補選於去年31日舉行，選舉結果亦於同年3月16日刊憲，向選舉事務處提交選舉申報書的法定限期則是同年5月15日。

而選舉事務處於去年3月13日向被告馬金泉寄出一封掛號信件，提醒他須最遲於同年5月15日提交選舉申報書。另外，選舉事務處一名選舉助理亦於同年5月8日致電被告，提醒他有關限期。惟被告卻回覆指，他無意於限期前提交選舉申報書，並指自己清楚後果。

被告其後前往選舉事務處，並向該選舉助理確認曾收到該提示信件及她的來電。在獲取一份空白的選舉申報書後，被告表示會看看選舉申報書，但不確定是否會提交。選舉主任後於同年5月24日收到被告的傳真，指他已決定藉着拒絕提交選舉申報書而展開公民抗命，並表示不介意因此入獄。

現年65歲，2018年立法會補選候選人馬金泉因沒提交選舉申報書，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，今日（27日）在東區裁判法院被裁定罪名成立，罰款5000元。（資料圖片）

被告最終於去年7月16日在警誡下接受會面時承認，他知道必須提交選舉申報書，但他不會遵照有關規定。他續稱，他在補選中的選舉開支約為1000元。他於9月7日再次在警誡下接受會面，他再次表示不會提交選舉申報書，因為他已遺失所有發票及收據。

裁判官彭亮廷判刑時指出，被告曾在多次選舉中獲提名為候選人，將來亦有可能在選舉中參選，法庭必須判處具阻嚇性的刑罰，最終裁定被告罪名成立，罰款5000元，同時頒令被告須支付5000元訟費。