皇仁書院爆發乙型流感　19名學生中招　兩人入院治療

衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，正調查一宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，以及灣仔區一間中學爆發的乙型流感個案，涉及19名年齡介乎12至14歲的男學童，以及一名女職員。一名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。 據悉，爆發流感的中學為傳統名校皇仁書院，受感染者主要為中一學生，其中兩人分別於聖保祿醫院及東區醫院接受治療。

傳統名校皇仁書院爆發乙型流感，涉及19名學生及一名女職員。（資料圖片）

18日起出現病徵 全部情況穩定

衞生防護中心指，灣仔區一間中學爆發的乙型流感個案涉及19名年齡介乎12至14歲的男學童，以及一名女職員。他們自5月18日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛等病徵。19人已求醫，其中兩人需入院接受治療，所有病人現時情況穩定。

一名學童的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。

衞生防護中心發言人表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病的爆發，學生如出現發燒，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應求診及避免上學，直至退燒後48小時。學校亦應正確地量度和記錄學生體溫。

衞生防護中心亦提醒學校，按照「預防傳染病指引」執行預防和控制措施，以及處理爆發個案。如有爆發個案，應呈報衞生防護中心適時跟進。

另一個嚴重案涉12歲男童 潛伏期內曾到汕頭

另外，兒童嚴重個案涉及一名過往健康良好的12歲男童，他自5月24日起發燒及咳嗽，並於5月25日出現抽搐。他於5月24日向一私家醫生求醫，並於5月25日被帶往威爾斯親王醫院急症室，同日入院接受治療。

他的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為乙型流感併發腦病變，病人現時情況穩定。初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到汕頭。病人的家居接觸者至今沒有出現病徵。