七旬清潔男工冬至墮垃圾槽不治　死因庭聆訊

前年冬至發生罕見意外，一名七旬清潔工在馬鞍山錦泰苑錦邦閣疑清潔垃圾時，墮入垃圾槽，被困在30樓及29樓之間，送院搶救後宣告不治。死因庭今(28日)就其死因展開聆訊，同屋苑的清潔女工稱，發現死者時墮下垃圾槽時，對方曾求救。而她擔心糟內的垃圾「鬆」，對方便會跌落地下，遂不敢把頭伸入糟內查看死者的情呇況。

死者妻子稱羅案發時是「頂更」

死者羅裕鏘（71歲）的妻子林燕鳳稱，羅退休後曾任保安和清潔工，在涉案錦泰苑工作數個月。林又指，羅的工作時間一般為上午7時半至下午4時半。但於前年12月22日，羅需「頂更」，在下午4時半至夜晚10時半工作。

林郤翌日12時半收到電話，得知羅發生意外，遂立即趕往威爾斯親王醫院急症室，而羅於凌晨2時宣告不治。林之後從新聞和警員口中得知，羅在垃圾槽遇上意外。而以林理解，羅的工作不用在垃圾槽倒垃圾，只是負責掃地。

+ 2

女工指死者墮槽後求救

而另一名清潔女工李寶如供稱，羅在涉案錦泰苑只負責掃地，但亦曾「頂更」倒垃圾。羅於案發晚在錦邦樓負責倒垃圾，李扺達29樓時，打開垃圾槽口的板，發現「塞槽」。同時，死者大叫「如姐」，聲稱身處30樓。李問對方是否墮糟，羅回應稱是，李遂通知保安報警。李又指，因擔心糟內的垃圾「鬆」，羅便會跌落地下，她遂不敢把頭伸入糟內查看。

李又指，大型垃圾不可掉人糟內，避免阻塞。若遇上「塞槽」，需通知上級或找同事幫忙。而上級通常會把木棍伸入糟內，疏通垃圾糟。李又指，開會時曾提及勿獨自處理塞槽。

案件編號：CCDI-181/2018