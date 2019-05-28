屯門南延線造價料升至160億元　擬增設屯門泳池站　上蓋建2萬單位

政府2014年發布《鐵路發展策略2014》，建議興建屯門南延線並新增一個車站以接駁西鐵線，惟當局一直未公布相關細節。立法會交通事務委員會委員田北辰透露，除在屯門碼頭附近興建車站外，亦會在屯門泳池附近興建一個新車站，預計工程最新造價將由2013年估算的55億元增至約160億元。同時，他又稱，新線或以「鐵路及物業發展模式」營運，即由港鐵自資建鐵路，政府當局則撥地讓港鐵建屋，當中賺取的收入用作抵銷鐵路的維修成本。

政府於2014發布《鐵路發展策略2014》，建議興建屯門南延線並新增一個車站接駁西鐵線。（《鐵路發展策略2014》）

田北辰續指，汲取廣深港高鐵香港段及沙中線以服務經營權模式教訓，故僅剩下「擁有權」及「鐵路及物業發展」模式營運新鐵路線。惟他表示，倘以「擁有權」模式營運鐵路，數十年後港鐵須承擔高昂的維修成本，故估計屯門南延線將以「鐵路及物業發展」模式營運會最合適。

他表示，屯門南延線最新工程造價或增至160億元，倘政府能提供30萬平方米總樓面面積作補貼，給予港鐵發展物業，例如將屯門泳池重建並發展，預計可以興建6,000至7,000個私人住宅單位、1.3萬個公營房屋單位，屆時港鐵可不經立法會撥款，僅透過物業發展項目融資興建鐵路。

田北辰表示，屯門南延線最新工程造價或達160億元。(資料圖片)

區議員促設臨時泳池

屯門區議員葉文斌表示，倘以上消息屬實，認為政府未有諮詢區議會以及漠視當區市民意願的做法極不可取，對此表示遺憾，又促請當局盡快公布詳情，並交代居民關注問題，當中包括新設車站影響現有社區設施、未來或會改道的交通配套方案等。

對於屯門南延線增加屯門泳池站，葉文斌則表示歡迎，惟指出屯門泳池站是區內的重要康樂設施，使用率高企，故建議興建鐵路的同時，亦應尋找適當位置重置臨時及永久泳池。

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港鐵：暫未有進一步資料補充

港鐵回覆《香港01》表示，已於2016年年底向政府提交屯門南延綫建議書，並就相關政策局及部門的意見提供進一步資料，補充有關建議的細節，以便相關政策局及部門進行評估。故此，現階段暫時未有進一步資料補充。而香港整體鐵路規劃和發展，由港府主導，港鐵會配合政府推展香港的未來鐵路發展。在敲定新鐵路項目的方案前，政府和港鐵會適時就方案的細節諮詢公眾。

運輸及房屋局回覆《香港01》則表示，當局已按照《鐵路發展策略2014》初步建議的落實時間表，邀請港鐵就落實屯門南延線提交建議書。港鐵已於2016年12月底向政府提交該個鐵路項目的建議書。運房局、路政署及相關政策局／部門已就建議書內容進行評估，並要求港鐵進一步提供資料和補充細節。進行評估時，將確保建議是切實可行，並能為社區帶來最大的裨益。鑑於房屋供應緊張，而鐵路發展可能帶來潛在的房屋供應，政府亦正就此方面檢視港鐵公司提交的建議書。 按照既定程序，在敲定任何新鐵路方案前，我們會就方案的細節（如推展方式、成本估算、融資模式，以及實際推展時間表等）諮詢公眾，包括立法會及當區區議會。

原堅尼地城游泳池拆卸以興建港島西延線車站，泳池在現時海旁重置。（資料圖片）

拆泳池建鐵路站有先例

西港島線工程落實期間，亦曾因堅尼地城游泳池重建的原址問題引起爭議，動工日期因而延期。政府其後公布重建泳池方案，先將堅尼地城泳池拆卸，興建西港島線堅尼地城站，並在堅尼地城海旁另建泳池代替，而改建泳池坐擁無敵海景，設有一個包括主池、副池、室內訓練池及按摩池等設施。