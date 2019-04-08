港鐵五條鐵路線載客量達飽和　荃灣線油麻地站至佐敦站最逼爆

撰文：潘嘉寶
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港鐵車廂經常逼爆，乘客往往要多等幾班車才可上車。根據運輸及房屋局回覆立法會特別財委會的議員提問時顯示，去年有五條鐵路線的載客率相等於或高於100%超負荷，包括西鐵線、港島線、將軍澳線、觀塘線及荃灣線。當中荃灣線油麻地站至佐敦站一段最逼爆，載客量高達113%。
港鐵車廂經常出現逼爆場面，乘客慘變「沙甸魚」。(資料圖片)
港鐵每日服務超過500萬乘客人次，若以車廂內每平方米站立4人計算，去年荃灣線油麻地站至佐敦站一段最繁忙，載客量達113%，其次為西鐵線錦上路站至荃灣西站、港島線天后站至銅鑼灣站以及觀塘線的石硤尾站至太子站，同樣載客率為101%。至於將軍澳線油塘站至鰂魚涌站，載客率則達100%。
輕鐵方面，早上最繁忙路段的載客率以610線最逼爆，達91%，其次是615及615P線，載客率達90%。
2018年早上繁忙時段重鐵線每小時最繁忙路段的載客率
|東鐵線
|大圍站至九龍塘站
|89%
|西鐵線
|錦上路站至荃灣西站
|101%
|馬鞍山線
|車公廟站至大圍站
|41%
|將軍澳線
|油塘站至鰂魚涌站
|100%
|港島線
|天后站至銅鑼灣站
|101%
|南港島線
|海洋公園站至金鐘站
|77%
|觀塘線
|石硤尾站至太子站
|101%
|荃灣線
|油麻地站至佐敦站
|113%
|迪士尼線
|欣澳站至迪士尼站
|38%
|東涌線
|奧運至九龍
|95%
註：以每平方米站立4人的乘客密度為標準的每小時單向載客率
去年103宗服務延誤8分鐘或以上
另外，去年全年港鐵(不包括輕鐵)服務延誤8分鐘或以上的事故共有103宗，當中90宗涉及機件故障，餘下13宗涉及人為因素。