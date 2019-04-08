港鐵五條鐵路線載客量達飽和　荃灣線油麻地站至佐敦站最逼爆

港鐵車廂經常逼爆，乘客往往要多等幾班車才可上車。根據運輸及房屋局回覆立法會特別財委會的議員提問時顯示，去年有五條鐵路線的載客率相等於或高於100%超負荷，包括西鐵線、港島線、將軍澳線、觀塘線及荃灣線。當中荃灣線油麻地站至佐敦站一段最逼爆，載客量高達113%。

港鐵車廂經常出現逼爆場面，乘客慘變「沙甸魚」。(資料圖片)

港鐵每日服務超過500萬乘客人次，若以車廂內每平方米站立4人計算，去年荃灣線油麻地站至佐敦站一段最繁忙，載客量達113%，其次為西鐵線錦上路站至荃灣西站、港島線天后站至銅鑼灣站以及觀塘線的石硤尾站至太子站，同樣載客率為101%。至於將軍澳線油塘站至鰂魚涌站，載客率則達100%。



輕鐵方面，早上最繁忙路段的載客率以610線最逼爆，達91%，其次是615及615P線，載客率達90%。

2018年早上繁忙時段重鐵線每小時最繁忙路段的載客率 東鐵線 大圍站至九龍塘站 89% 西鐵線 錦上路站至荃灣西站 101% 馬鞍山線 車公廟站至大圍站 41% 將軍澳線 油塘站至鰂魚涌站 100% 港島線 天后站至銅鑼灣站 101% 南港島線 海洋公園站至金鐘站 77% 觀塘線 石硤尾站至太子站 101% 荃灣線 油麻地站至佐敦站 113% 迪士尼線 欣澳站至迪士尼站 38% 東涌線 奧運至九龍 95%

註：以每平方米站立4人的乘客密度為標準的每小時單向載客率

去年103宗服務延誤8分鐘或以上

另外，去年全年港鐵(不包括輕鐵)服務延誤8分鐘或以上的事故共有103宗，當中90宗涉及機件故障，餘下13宗涉及人為因素。