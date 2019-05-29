勞工處需3年研納過勞死為職業病　羅致光：死幾多人唔係考慮因素

世界衛生組織（WHO）於最新版《國際疾病分類》（ICD）中，將「過勞」列為「職業現象」（occupational phenomenon），「過勞死」再次成為國際間話題。有立法會議員今（29日）問及，當局會否訂立「過勞死」法律定義及僱主補償責任。勞工及福利局局長羅致光表示，勞工處已委託職安局研究相關議題，預料需要約3年時間搜集數據等，再視乎研究結果，才考慮會否將「過勞死」列為《僱員補償條例》下的職業病。 有議員追問當局要有幾多人因過勞死才推動標準工時，羅致光重申，社會對標準工時立法仍存分歧，其後說：「死幾多人唔喺我哋考慮因素。」

很多打工仔都處於過度工作的過勞狀態，嚴重影響身心健康。﹙GettyImages/VCG﹚

世界衛生大會昨日（28日）閉幕，世衛首次將「過勞」列為疾病（medical condition），惟其後承認是「擺烏龍」，修訂說法為過勞列為「職業現象」。正在服刑的社福界立法會議員邵家臻，透過工黨立法會議員張超雄代問當局會否訂立「過勞死」的法律定義，及僱主的相關補償責任。

羅致光：僅少數國家有過勞死僱員賠償定義

羅致光表示，國際間沒有對「過勞死」的公認定義，僅極少數國家從僱員賠償保障訂立類似的定義。他指，勞工處於2017年委託職安局，研究僱員上班時，因心血管病或腦血管病發死亡個案，以問卷調查方式向死者家屬、僱主及同事，了解僱員工作、身體等，再分析工作情況與其死亡存在的問題。他指，職安局已於去年首季開展項目，預計要3年時間收集數據和研究，勞工處會視乎研究結果，考慮是否將「過勞死」列為《僱員補償條例》下的職業病。

公民黨立法會議員郭家麒質問當局何時才推動標準工時立法。（洪嘉徽攝）

張超雄續批評當局對保障勞工權益屬「落後、拖延」。工聯會立法會議員何啟明則指，當局會否考慮將「過勞」列入醫管局治療項目。羅致光表示，由於「過勞」屬職業現象，相信醫管局不會將其視為疾病診治。

公民黨立法會議員郭家麒則質問，「（當局）想幾多人死，因為過勞死或職業現象死，先覺得要推動標準工時？」羅致光重申，社會對標準工時立法仍存分歧，未達成廣泛共識，故先在11個行業制訂工時指引，其後再補充：「死幾多人唔喺我哋考慮因素。」

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