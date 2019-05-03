【工作過勞】忙碌間怎應付同事問候？　參考5個表達工作狀態建議

每在忙碌得同事也不禁問候一聲之際，很多打工仔都會以「很忙」、「很累」或「很大壓力」等例牌答案回覆，然而總有一天，你會覺得這些答案都再沒意義，因為早在昨天、上星期、一個月月，你已在重覆的這樣說。 不斷說「很忙」，不會紓緩工作壓力，也無助於提升效率，那究竟應怎樣回答同事才好呢？

很多打工仔都處於過度工作的過勞狀態，嚴重影響身心健康。﹙GettyImages/VCG﹚

很多職場都建立了一種「忙碌文化」，彷彿忙碌才顯出自己的價值，如果你沒有壓力的話，就等於你在鬆懈怠慢。其實，這種以忙碌來彰顯工作能力的文化很扭曲，不值得推崇，而且試想，若老闆或上司常常聽到你投訴壓力大時，他們會對你產生什麼印象？

不想被忙碌拖垮自己在公司及團隊中的專業形象，那當上司、同事問你「你現在正在做什麼？」、「你今天過得怎麼樣？」等問候的說話時，便可嘗試以以下幾個建議的方法回答，好避免在辦公室發放負能量。

1. 「今天過得很有效率！」

若擔心不提及自己有很工作在手，令人以為你很空閒而想給予你更多工作時，就用這句回覆他們吧！這句說話依然可表達出你手上有很多工作，不過你已在努力地處理他們。人是互相影響的，若你回答的語調明朗又正面，會不知不覺地影響其他同事以同樣積極的態度工作。

2. 「我正在跟進XXX project，你覺得……」

打工仔總會遇着效率低迷的時候，有時甚至會因某些阻礙或挑戰而感困擾或不知所措。在這種情況下，要你硬迫自己正向思維似乎非常吃力，若這時有人問候你：「怎麼樣？」你可以回答：「我正在處理這個項目，你覺得這個步驟或狀況怎樣做會比較好？」，嘗試藉此尋求一些意見或幫助。

若你知道對方根本提供不了幫助的，可以就簡單一句：「我正在跟進這個項目，你呢？」

人是互相影響的，若你回答的語調明朗又正面，會不知不覺影響其他同事同樣以積極的態度工作。﹙GettyImages/VCG﹚

3. 「我現在負擔有點重，但我希望當我完成A項目後，所有事情都會順利。」

當你意識到別人的問候其實是另有所圖，例如想繼續增加你的工作量時，你便可以這樣說。因如實交代自己的當前的工作狀況時，代表你正在投入其中，而且不會令人覺得你在逃避額外的工作。

這說話也可代表你現在全副心神和精力都放在A項目上，但亦暗示當完成A項目後，你便較為空閒，可以幫忙處理其他事項。

4.「我現在很多事情需要同步處理，但我很期待成果呢！」

精力充沛的態度會人看起來很吸引！

雖然現在很多項目圍繞着你，需要你好好處理，但如你能以正面的態度預計它們全都會有很好的成果時，這種非常積極的心態是可感染別人的。「我很累」、「我很忙」是抱怨，但現在你這樣回答卻如一個提前的勝利，預測自己日後的成功會讓你看起來很有能力。

「我現在很多事情需要同步處理，但我很期待成果呢！」預測自己日後的成功會讓你看起來很有能力。﹙GettyImages/VCG﹚

5.「壓力很大。」

等等！不是一開始教大家別這樣說嗎？只有在非常嚴峻的情況，沒有其他更好的句子或詞語來表達你的情況，那你就可以說：「我很累、我很大壓力、太多工作、我很忙。」例如你已經為了創業的計劃書而工作了4個通宵，你真的很忙又很累；你負責處理一項連番失敗的營銷活動，你真的很大壓力；你每個周末都為了落後的項目趕進度而不休息，你真的工作過量了。

平日少作抱怨，少點放負，至真的有點吃不消時才說這些話，別人便會知道你這回真係感到苦惱或虛脫，不再打擾你或願意向你提供協助了！

留待真正需要才說，這時大家都知道你是真的為當前狀況而苦惱或感虛脫。﹙GettyImages/VCG﹚

﹙資料來源：The Muse﹚

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