海關工作犬每年平均開支逾2000萬元　消防處工作犬需24小時當值

港府正就修訂《防止殘酷對待動物條例》展開為期三個月的公眾諮詢，有立法會議員關注政府部門工作犬的福祉。食物及衞生局局長陳肇始書面回覆議員質詢時表示，目前六個部門共管有280隻工作犬，一般每日工作時數三至八小時不等，但消防處的工作犬則需輪班當值，實行「返一日、放一或兩日」的上班模式。 而香港海關每年用於管理工作犬的平均開支最多，達2,180萬元。當工作犬達八至九歲便是時候退役，會交由有興趣人士領養；有待被領養或無人領養的工作犬，會被安排留在相關部門內頤養天年。

香港海關共有68隻工作犬，每年平均開支超過二千萬元。（資料圖片 / 林若勤攝）

陳肇始表示，目前漁農自然護理署、香港海關、懲教署、食物環境衞生署、消防處及警務處，均設有工作犬隊伍，協助部門人員執行檢疫、緝毒、搜索、調查及巡邏等工作，當中警務處的工作犬最多，達121隻。

消防處工作犬「返一日、放一或兩日」

她指出，各部門會根據其工作犬的職責和實際情況，為管理及照顧工作犬制訂指引，當中涵蓋日常工作範疇、膳食安排、休息時間和處所管理，以及退役安排等。工作犬一般每天工作三至八小時不等，但消防處的工作犬須負責協助火警調查及於坍塌現場或山嶺協助搜尋被困或失蹤人士，工作性質特殊，因此會與其所屬的領犬員以隊制輪流當值，以24小時當值後附以24或48小時休班的模式工作。

消防處為配合救援行動，成立搜索犬隊。（資料圖片 / 李澤彤攝）

政府部門工作犬數目、開支及人手 漁護署 香港海關 懲教署 食環署 消防處 警務處 工作犬數目 11 68 67 7 6 121 每年平均開支(萬元) 250 2180 1210 240 230 / 每年平均所涉人手(名) 12 66 28 6 6 146 註1：警務處沒有備存用於管理警犬的相關分項開支數字

註2：開支及人手為過去五年平均數字 資料來源：食物及衞生局

在開支方面，在過去五年，香港海關平均每年用於管理工作犬的平均開支（包括領犬員及督導人員的薪酬、犬隻糧食、醫療費用等）達2,180萬元，是六個部門中最多，每年平均所涉人手達66個。此外，每年平均有三隻工作犬因患嚴重疾病要由獸醫以人道方式處理。

領犬員會與狗拍檔一起訓練，圖為領犬員與爆炸品搜索犬。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

無人領養退役工作犬可在部門頤養天年

在退役安排方面，視乎個別犬隻健康狀況和獸醫意見，工作犬的退役年齡大概為八歲至九歲。工作犬的領犬員一般可優先申請把退役的工作犬領回家中收養，但由於個人理由或居住環境所限，並非每位領犬員能收養退役的工作犬。部分退役工作犬會在相關部門的審核後，由有興趣的人士領養；有待被領養或無人領養的工作犬，會被安排留在相關部門內頤養天年。過去五年，以上六個部門共有213隻退役工作犬。