「預設醫療指示」立法將諮詢公眾　陳肇始：不涉安樂死

目前本港以非立法方式推動「預設醫療指示」，容許病人選擇制定指示，表達對未來醫療或個人照顧的意願，或作出拒絕接受維生治療的指示。 食物及衞生局局長陳肇始於立法會回覆議員口頭質詢時表示，過去醫管局主要為癌症病人提供紓緩治療，其後逐步擴展至器官衰竭病人。為讓晚期病人就自身護理及治療有更多選擇，政府會在今年下半年就預設醫療指示及晚期照顧服務諮詢公眾，但不會涉及具爭議性的安樂死議題。

陳肇始表示，會在今年下半年就預設醫療指示及晚期照顧服務諮詢公眾。（洪嘉徽攝）

陳肇始表示，醫管局各個聯網均有紓緩治療服務，包括住院、門診、日間紓緩治療服務、家居護理服務、哀傷輔導等，涉及40名醫生、300名護士，以及60名專職醫療人員。截至去年底，醫管局有超過360張紓緩治療病床，部分病人會被安排入住專科病床。

立法會議員張超雄發言時表示，「每人希望得到好死，有尊嚴地死去」，但紓緩治療病床只有360張，強調善終支援非常重要，希望局方與其他政府部門合作推出相關福利政策及規劃。陳肇始指出，醫管局及安老院均有增撥資源，改善服務模式及加強跨專業服務，日後會因應需求增加服務，強調紓緩治療需要跨專業及與社區夥伴合作。

被問及為何不將安樂死納入公眾諮詢時，陳肇始解釋，安樂死是非常複雜、具爭議性議題，涉及道德、倫理、法律等層面，目前屬違法及不道德的做法。她認為，任何涉及生命的課題均必須慎重處理，希望諮詢焦點在預設醫療指示。