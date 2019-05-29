【伊朗油輪】香港捲入美伊角力　商經局：聯合國沒限伊朗石油出口

彭博社報道，一架原目的地前往印尼、名為Pacific Bravo的油輪在周一（27日）突然改變航向，或正駛向中國，途中或停泊香港。報道引述美國官員稱，香港當局需阻止油輪靠岸，任何為該油輪提供服務或業務來往均違反美國禁令，或將面臨制裁。 商務及經濟發展局回應指，一直嚴格實施聯合國安全理事會（安理會）所議決的制裁，不過聯合國安理會並沒有就伊朗出口石油施加任何限制。至於個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，這都不屬特區履行聯合國安理會所議決制裁的範圍。 事實上，特朗普上任美國總統之後，一度解凍的美伊關係又再惡化，即使美國的主要盟友反對，白宮去年5月宣布退出伊朗核協定，近日情況更急轉直下，特朗普揚言對伊朗實施最高級別的經濟制裁，而香港亦被捲入美伊角力的旋渦之中。

彭博社報道，一架原目的地前往印尼、名為Pacific Bravo的油輪在周一（27日）突然改變航向，消息稱油輪或正駛向中國，途中或停泊香港。（資料圖片）

港府：聯合沒有限制伊朗出口石油

彭博社報道，一架原目的地前往印尼、名為Pacific Bravo的油輪在周一（27日）突然改變航向，消息稱油輪或正駛向中國，途中或停泊香港。報道引述美國官員稱，美國將積極實施對伊朗制裁。香港當局需阻止油輪靠岸，任何為該油輪提供服務或業務來往均違反美國禁令，或將面臨制裁。

對此，商經局回覆《香港01》查詢時表示，港府按照外交部的指示，一直嚴格實施聯合國安全理事會（安理會）所議決的制裁。而香港特區已通過《聯合國制裁（聯合全面行動計劃—伊朗）規例》，全面實施聯合國安理會針對伊朗所施加的限制。

不過，商經局指，聯合國安理會並沒有就伊朗出口石油施加任何限制。至於個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，這都不屬特區履行聯合國安理會所議決制裁的範圍。

特朗普於去年5月8日，於白宮宣布美國退出伊核協定，並將對伊朗實施最高級別的經濟制裁。（資料圖片）

↓↓四張圖揭示油輪周一突改航向↓↓

美國制裁豁免月初到期

據悉，涉事油輪由中國的昆侖銀行擁有，銀行在2012年美國上一輪制裁伊朗措施前，被美方指控是中國與伊朗交易的主要渠道，而昆侖銀行母公司是央企中石油集團。美國去年11月宣布對，進口伊朗石油的國家進行制裁，但包括中國在內的8個國家或地區則獲豁免，但購買伊朗石油的制裁豁免，亦已於本月2日到期。

今次香港被捲入美伊角力，事件背景可由2003年說起，當時伊朗宣布成功提煉濃縮鈾，被指有意發展核武，及後一度遭聯合國制裁。但各方經過多年的角力，伊朗與中、英、美、法、俄等五個聯合國常任理事國，再加上德國及歐盟，終在2015年7月14日，於維也納簽訂主旨為解決伊朗核危機的國際協議。只要伊朗遵守協議規定的各項義務，美國、歐盟和聯合國安理會亦將解除對伊朗的制裁。

名為Pacific Bravo的油輪由中國的崑崙銀行持有，而該間銀行過去一直是中國與伊朗的主要交易渠道。（資料圖片）

特朗普上任總統 美伊關係急轉直下

根據協議規定，伊朗同意將用作提煉濃縮鈾的離心機數目，由現時1.9萬部，削減至約6000部。未來15年，伊朗將停止提煉濃度百分之三以上的濃縮鈾，以及停止建造新提煉設施，現有的提煉設施則會大部分關閉，或改建為研究和訓練中心；伊朗又同意給國際原子能總署的人員進入所有核設施，以監察協議落實情況。

惟特朗普上任美國總統起，便改變前任總統奧巴馬對伊朗的鴿派政策，重新採取對伊朗強硬立場，特朗普更於去年5月8日，於白宮宣布美國退出伊核協定，並將單方面對伊朗實施最高級別的經濟制裁。而伊核協議的其他簽署國政府，均公開表示反對美國政府退出伊核協定的決定，其中包括美國在北約的盟國英國和法國等。

翻查該油輪的航線，它於上月28日進入馬六甲海峽，然後於本月9日進入霍爾木茲海峽，18日駛離。 （Vessel Tracker截圖）

美航母戰鬥群開往中東 香港捲入國際旋渦

直至去年11月，美國宣布對進口伊朗石油的國家進行制裁，但中國、印度、日本、韓國、台灣、土耳其、意大利和希臘則獲豁免，但有效期至今年年5月2日止。

到了5月6日，美國更表示會派遣航母戰鬥群及轟炸機到中東，明顯針對伊朗。面對特朗普政府的步步進逼，5月8日，伊朗總統魯哈尼宣布將停止履行伊核協議部分承諾，令美伊關係更加緊張。

而在這個敏感的時間，今次涉事的油輪Pacific Bravo在5月18日駛離中東霍爾木茲海峽，原定6月3日晚上7時抵達印尼，卻於周一（27日）突然改變航向，駛向斯里蘭卡，令人猜測是否會向中國方向駛去。美國則警告，香港若為該油輪提供服務或業務來，往均違反美國禁令，或將面臨制裁，令香港捲入了美國和伊朗的核問題角力之中。