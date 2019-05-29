【電話騙案】騙徒新手法！　扮警察呃事主被通緝　警方籲勿上當

電騙案不絕，騙徒繼假扮內地公安、入境處、速遞公司、電訊商後，有電騙騙徒竟用上「反間計」。警方反詐騙協調中心（ADCC）今日（29日）發布最新騙案警示，指昨日（28日）起有不少以「+852」為字頭的電話，假扮警隊的反詐騙協調中心，稱事主有重要文件或被通緝等。

警方提醒，警方不會以電話錄音形式致電市民，切勿向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、密碼及結餘等。