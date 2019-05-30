七旬清潔男工冬至墮垃圾槽身亡　陪審團裁定死於意外

七旬清潔工於前年冬至，在馬鞍山錦泰苑錦邦閣清潔垃圾時，疑墮入垃圾槽，被困在30樓及29樓之間，送院搶救後宣告不治。死因庭就其死因展開聆訊，陪審團今(30日)經退庭商議後，裁定清潔工死於意外。

陪審團除裁定死者羅裕鏘（71歲）死於意外，並建議勞工處或職安局向清潔工人，提供清理垃圾槽淤塞的訓練，提高他們的安全意識。陪審團又建議，涉案清潔公司確保員工參與該清理垃圾槽淤塞的訓練，而物業管理公司應在垃圾房門外張貼警告，以及確保垃圾槽口上鎖。

同事指死者曾求救

清潔女工李寶早前供稱，死者於案發晚在錦邦樓負責倒垃圾，李扺達29樓時，打開垃圾槽口發現「塞槽」。同時，她聽到死者大叫「如姐」，聲稱身處30樓，李遂通知保安報警 。

李又指，若遇上「塞槽」，需通知上級或找同事幫忙。而上級通常會把木棍伸入糟內，疏通垃圾糟。李又指，開會時曾提及勿獨自處理塞槽。

垃圾房沒有告示提醒不能把身體伸入槽管

法醫潘偉明則供稱，垃圾袋壓住死者的頸和上身肌肉。他難以呼吸，缺氧窒息身亡。

而勞工處職業安全主任則指，死者被救出時身上沒有安全帶。同時，涉案垃圾房沒有放罷工具清理堵塞，也沒有告示提醒不能把身體伸入槽管。

案件編號：CCDI-181/2018