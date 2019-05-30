海洋公園哈囉喂請1000名嘩鬼　時薪最高156元　表現卓越派獎金

為迎接一年一度的「海洋公園哈囉喂」，海洋公園將展開「嘩鬼大招募」，招攬超過2,000名台前幕後「鬼才」，包括製作統籌和節目助理、化妝師、道具員，以及「哈囉喂」不可缺少的嘩鬼演員。 合約期由8月初至11月底，時薪由58元至200元不等，較去年上升約3至5%；嘩鬼演員時薪最高為156元，表現出色者可獲高達全期薪金20%的獎金。

今年海洋公園哈囉喂以「全民造鬼」為口號，號召超過2,000名多才多藝的台前幕後鬼才加入陣營。（海洋公園提供）

今年海洋公園哈囉喂以「全民造鬼」為口號，號召超過2,000名多才多藝的台前幕後鬼才加入陣營，當中包括 1,000名嘩鬼演員、極限演員、跑酷／滑行及特技演員，需潛伏在公園各個景點和角落，殺遊人一個措手不及。

應徵「嘩鬼」者 部分需通過體能測試

嘩鬼演員或舞蹈員應徵者需讀出指定對白或進行即興表演，部分亦需通過體能測試。具備體操、特技表演經驗，或擅長滾軸溜冰及滑板的鬼才，將獲派到不同的景點表演。獲取錄的嘩鬼演員將接受專業演藝培訓，學習演出技巧及應付突發情況技能。

（海洋公園提供）

此外，海洋公園今年亦預計聘用400名後台工作人員及600名前線服務員工，其中主要崗位包括製作統籌和節目助理等，前者負責確保各個鬼屋和景點順暢運作，後者則協助嘩鬼演員演出和保障他們安全等。另亦招聘多名化妝師、道具員和技術人員。應徵者須具備應徵職位所需的專業知識與相關經驗，有良好溝通技巧及熟悉公園節慶活動則更為理想。

不同工種時薪介乎58元至200元

在薪酬待遇方面，甄選工作將於六、七月期間進行，合約期由八月初至十一月底結束，時薪視乎職位而定，由58元至200元不等，較去年上升約3至5%。嘩鬼演員時薪最高為156元，表現出色者更可獲高達全期薪金20% 的獎金。在哈囉喂期間表現卓越者有機會成為海洋公園長期員工，發揮所長。