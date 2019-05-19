【逃犯條例】逾千家庭玩轉海洋公園　李慧琼諷議會亂局：兒童不宜

立法會審議《逃犯條例》修訂的法案委員會鬧出「雙胞胎」，建制派和民主派上周共派出四名代表協商，惟未能達致任何共識，在這場議會攻防戰進退維谷之際，民建聯為慶祝中華人民共和國成立70周年，大型慶祝活動「海洋親子樂滿FUN」，今(19日)邀請18區家庭到海洋公園遊玩，有近四千名街坊和小朋友參與。 民建聯主席、立法會內務委員會主席李慧琼在致辭時亦趁機談論近日議會亂局。她稱，不少出席活動的街坊也關心近期議會發生的事情，她指議會氣氛非常緊張，在上週六「想開會都開唔到」，批評有議員用盡一切方法阻止議員開會，笑指：「呢啲其實我認為都係有啲兒童不宜」。她又希望在場的家長留意家中小童對議會所發生的事情的理解，「希望家長話畀身邊嘅小朋友聽，有咩問題唔岩要講到岩，唔好用暴力、搶咪、飛撲去阻著人開會，呢啲唔係解決問題嘅好方法。」 消息指政府計劃把《逃犯條例》修訂直接提交大會審議，李慧琼表示，暫時未收到議員就直上大會表態，內會應在未來一星期決定條例審議工作如何前行一步，若議員間未能達成共識，或需在內會以表決方式決定。

李慧琼致辭時借機諷議會亂局，稱兒童不宜。(吳倬安攝)

「海洋親子樂滿FUN」活動今天下午在海洋公園舉行，民建聯透過各地區支部，邀請家庭到海洋公園遊玩，李慧琼指今天有近四千人參與活動。她指民建聯每年皆舉行家庭活動，由於今年是中國成立70周年，故特意在海洋公園舉辦，與街坊共渡愉快的時光。她又表示，常常帶女兒來海洋公園遊玩，指樂園既有教育意義，亦可增進母女間感情。

她在致辭時又提及最近議會出現的亂局，指在進入海洋公園時，不少出席活動的街坊向她關心近期議會發生的事情，她指議會氣氛非常緊張，在上週六「想開會都開唔到」，批評有議員用盡一切方法阻止議員開會，笑指：「呢啲其實我認為都係有啲兒童不宜。」

她希望在場的家長留意家中小童對議會所發生的事情的理解，又說：「希望家長話畀身邊嘅小朋友聽，有咩問題唔岩要講到岩，唔好用暴力、搶咪、飛撲去阻著人開會，呢啲唔係解決問題嘅好方法。」

對於直上大會的方法，李慧琼接受訪問時表示，暫時未收到議員就直上大會表態，內會應在未來一星期決定條例審議工作如何前行一步，若議員間未能達成共識，或需在內會以表決方式決定。

她強調直上大會不會開壞先例，指過去並非所有法案都會成立法案委員會，又指即使議會直上大會審議，做法雖有爭議，但議員仍在可提出修正案。

全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗指，法案委員會花一個月時間仍無法選出主席，直上大會屬無辦法之中的辦法，強調做法符合議事規則，他又指即使直上大會，議員可就修例提出修正案，議員在恢復二讀後也可以盡情表達意見。

港區人大代表、全國政協委員上周五與中聯辦領導層會面，有指會上中聯辦主任王志民指修例「一定要過」，譚耀宗表示，中聯辦領導已就修例表態，他又指修例可堵塞漏洞，相信民建聯會全力支持，但強調直上大會非中聯辦的意思。

對於有指直上大會做法開壞先例，日後《基本法》23條或會重施故技，同時無助解決社會對修例的爭議，譚耀宗指出現現時的亂局，責任在於泛民，「（泛民）佢哋要苦心自問造成呢個場面出現，其實責任喺佢哋身上，上星期六嘅局面，到之後同建制派見面，都只係擺姿態。」