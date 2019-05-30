亞洲最大郵輪海洋光譜號年底泊港　推六航線吸引中港遊客

造價近百億元的全球最新、亞洲最大的皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」（Spectrum of the Seas），4月展開長達47日的歐、亞之旅首航，經過40多日行程後，今日（30日）途經本港，停泊於啟德郵輪碼頭，為於今年底駐守香港作準備。遊輪公司透露，將於今年聖誕至明年新年期間，開辦六條4至7晚航線，途經越南峴港及芽莊、日本沖繩、菲律賓伊羅戈斯（Ilocos）及蘇碧灣等，除了吸引本港居民，目標更放在內地旅客。 遊輪公司今日邀請傳媒登上「海洋光譜號」，一窺郵輪吸引人的設施。

「海洋光譜號」4月展開長達47日的歐、亞之旅首航，今日停泊於啟德郵輪碼頭。（梁煥敏攝）

海上高空彈跳考體力 機械人酒吧最為吸睛

海洋光譜號將於今年底正式進駐香港，這艘郵輪樓高16層，總重量達168萬噸超量子級別，總載客量達5,622人，設有共2,137間客房，造價達12.5億美元（98億港元）。

郵輪內設有多個獨特的遊樂設施及餐飲服務，當中有超量子南極球，結合VR技術的海上高空彈跳、北極星North Star 360°全球高空觀景台、RipCordobyiFLY模擬高空跳傘、FlowRider甲板衝浪等。

餐飲設施中，以由機械人調酒師調製特色雞尾酒的機械人酒吧最為吸睛；為了吸引內地市場，船上最大餐廳首選四川菜、日式鐵板燒及港人最愛的「打邊爐」，並有不少熊貓公仔供住客「打卡」。

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郵輪公司CEO：主打中國市場

海洋光譜號搶佔聖誕旅遊旺季，主打香港及內地旅客市場。皇家加勒比國際遊輪全球總裁兼首席執行官Michael Bayley表示，海洋光譜號為公司第26艘郵輪，強調「主打中國市場」，並相信會有利於香港市場，他指短短10年間，超過300萬內地旅客坐郵輪，期望為中國及亞洲郵輪市場譜下新一頁。

海洋光譜號高16層，載客量達5,622人，為亞洲最大郵輪。（梁煥敏攝）

明年推兩條東京奧運航線

海洋光譜號今年12月中將首次駐港，並開展四日本港至越南峴港之旅；明年11月會再度駐港，提供9條航線。此外，明年東京奧運期間，會推出兩條奧運航線，分別在7月25日及8月2日由上海出發，中途將停靠東京。

皇家加勒比國際遊輪中國區總裁Bert Hernandez指，以香港為停泊站，旅客可以從高鐵及港珠澳大橋來港，對進入內地市場有一定優勢，而船上多個設施及服務均為內地以及全球旅客有嶄新的感受而設。另外，中美貿易戰雖未平復，但由於遊輪公司跟香港政府及內地有關部門關係相當不俗，有多個購票渠道，他料影響不大，又指內地旅客將佔一定大數量，公司亦預計年底來港停泊時可吸引2.5萬人次旅客。

遊樂位：

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