神童沈詩鈞父：自細教「快樂就是解決難題」　學找身邊成功人士

「最緊要係開心」是香港家長在教育子女時的金句，然而培育了兩位神童的爸爸沈振雄並不認同這句話。他認為家長時常將這句話掛在嘴邊，會讓子女誤解快樂的意義，以為什麼都不做才是人生所追求的。 在兩子只有3、4歲時，沈振雄就開始灌輸「快樂就是解決難題」的理念，引導他們學會思考，學會「玩學習的規則」，最終兩個兒子在學業上都非常成功。 雖然現長子沈怡謀在英國雷丁大學任教，並且獲得永久教席；幼子沈詩鈞最近亦再獲美國加州大學洛杉磯分校兩年續約，擔任數學系客席助理教授，然而，現實世界總令人有些許無奈，規則亦與讀書時大不相同，沈爸爸現時要教導兩個兒子更「實用」的社交技巧：學會找到身邊的成功人士，才能獲得成功的機會。

沈詩鈞在2007年9歳之齡獲浸大取錄，當時父親沈振雄（後中）一同出席發布會。（浸會大學圖片）

自從兩個兒子相繼以較為年輕的年紀考入大學，沈振雄走在路上都會有不少家長認出，有時一日會遇到30人前來諮詢「教仔心得」，甚至去到深圳都被認出。他深深感嘆，香港很多家長對教育存在誤解，動不動對孩子強調「最緊要係開心」；他坦言，香港存在太多「怪獸家長」，過於依賴學校和補習社。

香港存在太多「怪獸家長」

幼子沈詩鈞於9歲之齡入讀浸會大學，其後入美國加州大學加州大學任客席助理教授；而長子沈怡謀亦於14歲入讀牛津大學，其後獲得英國雷丁大學永久教席；而在教育方面頗有心得的沈振雄，目前正義務擔任學生的人生教練，傳授學習的秘訣，已前後接觸超過300個學生及家庭。

沈振雄認為很多家長過於依賴補習社，讓孩子失去自己解決問題的能力。（盧翊銘攝）

「快樂是解決難題」的道理

沈振雄不同意家長經常抱着「最緊要係開心」的態度教育子女，他認為小朋友很容易將快樂和「乜都唔使做」等同起來，只知道物質的享受。他分享自己在兩個兒子3至7歲是不斷教育他們，令他們領會「快樂是解決難題」的道理，「這樣學習成績是不會差的！」

社會上補習成風，沈振雄批評香港家長太過依賴學校和補習社，認為家長沒有好好引導孩子培養解決困難的能力。他認為補習班的輔導方式並不能提高成績，「你問他就給你答案，變相是你沒有真正去解決問題。」

他更狂轟「贏在起跑線」的說法，認為這都是家長一廂情願，唯有孩子真正有意願去學習、競爭，起跑線才真正出現。

目前兩個兒子都已經踏入社會，在大學擔任教授，沈振雄繼續教路，讓他們學會與院系較為成功的教授建立關係，獲得機會。（盧翊銘攝）

曾任上市公司副總經理的沈振雄為兩個兒子付出很多，當大兒子要去美國讀書時，出了一些簽證問題，他毅然辭去工作，當全職爸爸陪伴其兩年；隨後9歲的小兒子也入讀浸會大學，他繼續「陪公子讀書」一年，陪其上課、吃飯及去洗手間，「跟足全程，因為始終是小朋友，要給他安全感，後來看他適應得很好，我才出來自己搵工。」

近年要教導兒子學會社交技巧

現時，兩個兒子都已經踏入社會之中。告別了學習規則，沈振雄繼續教路，讓兩個兒子學會社交技巧。在外國，教席都是通過投票獲得，沈振雄鼓勵兒子多和學院內的較為成功的教授建立關係，包括旁聽、提問等等，讓對方肯定自己的能力，這樣能有更大的勝算，「年輕人初入社會，要有機會才能成功。」

長子沈怡謀在英國雷丁大學任教，並且獲得永久教席；而幼子沈詩鈞最近亦再獲美國加州大學洛杉磯分校兩年續約，擔任數學系客席助理教授。沈振雄表示，日常每個星期都會和兩個兒子視訊交流，詢問他們對未來的規劃，並給予意見。