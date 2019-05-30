神童沈詩鈞爸爸出席神級分享會　勉勵學生不怕挑戰難題、要堅持

成功並不容易，但並非沒有秘訣。「亞洲車神」黃金寶也曾付出長年累月的努力練習，才拿到好成績，而小秘訣則是用正能量鼓勵自己。他今日（30日）出席樂思集團舉辦「爆發正能量」神級分享會，向大約300名小學生及老師，公開心得。一起出席的還有「二胡女神」陳璧沁以及育有兩位神童的「神童爸爸」沈振雄。 沈振雄鼓勵學生建立自信心，以及不要害怕挑戰難題，堅持下來將會看到改變。至於黃金寶認為成功的秘訣是「數量改變質量」，並且相信「意識控制行為」，要用正面的詞彙促進正面的行為。

育有兩名神童兒子的「神童爸爸」沈振雄鼓勵學生建立自信心，以及不要害怕挑戰難題，堅持下來將會看到改變。（盧翊銘攝）

育有兩名神童兒子的「神童爸爸」沈振雄在教育方面亦頗有心得，長期義務擔當學生人生教練的他認為，「大部分人的學業問題並非能力問題，而是心理及讀書方法的問題。」他鼓勵學生建立自信心，並且將每日功課「日日清」，而且不要害怕挑戰難題，堅持下來將會看到改變。

神童沈詩鈞（右）在2007年以9歲之齡入讀浸會大學，是香港歷來最年輕的大學生，長大後他愈戰愈勇，是UCLA美國加州大學洛杉磯分校的數學系客席助理教授（左）。（資料圖片）

「亞洲車神」黃金寶今日出席樂思集團舉辦「爆發正能量」神級分享會，向大約300名小學生及老師公開成功心得。（盧翊銘攝）

沙田長大的他，小時候便以單車為興趣，小學時就經常自己踩單車出去玩。長大後興趣發展成事業，他付出了更多的努力。每日踩單車訓練6至8小時，保持自己的耐力。他表示訓練過程很沈悶，但是自己很享受。

黃金寶鼓勵學生，看似重複的訓練，日子有功則會慢慢提升水平。他表示單車運動的技巧不難掌握，而長年累月的訓練才是重點 ，「就好像學生年年要考試，數學題科目年年差不多，但要盡力做到最好，追求進步。」