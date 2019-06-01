【國際兒童節】貧困下的天真無邪　劏房小孩的夢想：我想做導演

知道家中沒可能養寵物，這個鬼主意多多的7歲小男孩，畫了一頭班點小狗貼在大門，守護家人出入平安；他也幻想自己是正義的化身，為世人分辨正邪善惡，隨心即興創作的電影故事，流露出童心未泯，也造就「奇妙的我」：「幾經辛苦，終於逃出生天...成功收拾怪獸，市民重過快樂的生活。」 熹熹來自草根家庭，與媽媽居於油尖旺區百餘呎劏房，做功課及生活空間百般掣肘，但「贏」在貧窮線上的小孩充滿無比鬥志，狹小的家沒將他畫地自限，對於未來，他還是抱著希望，「我想演戲同做導演啊。」

熹熹天真爛漫，媽媽說他雖然偶然會「扭計」買玩具，但仍算生性懂事。(盧翊銘攝)

7歲的熹熹是今屆電影盛事的座上客，但他不是小童星，卻曾參演金像獎頒獎禮宣傳短片，與男星余文樂有過對手戲，在大銀幕上訴說基層兒童的成長故事：一臉稚氣的他憂心仲仲，真情流露，「我驚媽媽出街時暈倒，因為我就會無咗我媽咪」。



熹熹又毫不掩飾他對演戲的憧憬，拍攝隊伍帶他親身體驗，熹媽事後坐於頒獎禮上觀看兒子「演出」，心中無名感動，原來草根小孩也可以有夢。

熹熹曾參與今屆金像獎《小孩有夢》宣傳短片，與影星余文樂做對手戲。(資料圖片)

熹熹自幼跟隨媽媽生活，兩年前他倆住在對面街大廈劏房，環境簡陋，80呎的小空間，轉身難，煮餸更難：「真係要坐喺床上炒菜」，現時搬到這𥚃，雖然間隔欠奉，但床、廚廁尚且俱全，更有一扇窗呼吸空氣，不過鞋櫃的一步之遙，便是煮食爐及鋅盤，而屋內的兒童版摺桌，則是書檯及飯桌二合一，熹熹做功課、兩母子開飯，通通彎腰在這個窄巷迴廊。

「我唔開心，瞓得唔好」

現時120呎的家，比上不足，比下有餘，全港有約21萬人居於劏房，3.7萬屬15歲以下兒童，熹熹是其中一個，他說不難過，同班同學中有人比他住得更細，他嘟著嘴，嘀咕道：「但我唔開心，瞓得唔好」，下一秒又再笑嬉嬉地撒嬌解畫，「因為6點就要起身返學。」



事實上，熹熹已比同齡小孩早熟，會幫忙晾衫、洗碗，熹媽則說兒子乖巧懂事，「佢唔會怨，好知足，因為以前環境仲差。」

屋企是劏房，只得120呎，家中幾乎所有傢具及電器也是二手或由他人捐贈，但熹熹沒抱怨，反而樂觀知足。(盧翊銘攝)

家中不能養狗，熹熹畫了一頭班點小狗貼在大門，守護家人出入平安。(盧翊銘攝)

獲捐贈電腦卻不能接線上網

屋內暗燈斜照，為了省電費，熹媽盡量壓縮開燈時間，炎夏裡冷氣也不常開，唯獨「死慳死抵」預留寬頻費，供兒子上網做功課。家中小角落放著一台鋪塵電腦，是各路好心人捐贈所得，「等半個月，拎到部主機；再過多排，再申請到個螢幕，然後先再有鍵盤」不過義工上門組裝後發現，電腦未能接線上網，熹媽無奈聳肩，「一場歡喜一場空咯。」



熹熹坐在甩漆的單座梳化上，眯眼盯著發光屏幕，以媽媽的二手智能手機自顧自觀看電子書，懶理大人對話。

訪問這天，立法會議員鄺俊宇及尹兆堅結伴前來探望熹熹，設身處地感受基層小孩的窘況。(盧翊銘攝)

負擔不起補習費 只好往教會參與義工講授英文班

熹熹今年剛升上小一，媽媽說本來心儀同區另一所學校，不過派位落空，唯有寄望「叩門」帶來逆轉機會，但現實總是殘皓，這位母親領著兒子東奔西走，前後吃了8次閉門羹，「(校方)一睇到無獎狀、課外活動，又點會理你？」轉眼一年，熹熹於校內數學成績挺好，不過英文則讓人憂心，自言「廿六個字母都唔識多個」的熹媽，負擔不起坊間補習費用，遂安排兒子往教會聽主日學，順道參與義工講授的英文班，「300蚊有10堂，不過唔係定期，一個月只得兩、三次。」

好動小子坐不定，瞬間已由梳化移師至他的「遊樂場」。打開鐵閘後是無限風光，他在迴廊裡蹦蹦跳跳，又跑到𨋢口跳繩，沒屋裡的侷促，也自得其樂，倚在欄杆的熹媽說，搬屋前曾跑來「睇樓」視察，同行朋友得悉大廈是井型設計，無不打退堂鼓，「咁高望落去，其實都幾驚」，但單位性價比高，她思前想後決定暫住。

屋外環境較寬敞，熹熹不時跑到𨋢口跳繩，跳一陣子便滿頭大汗。（盧翊銘攝）

三餐靠民間組織派發剩食

不過近來房東加租，連同每月電費，月花逾7千元，領取綜援的兩母子只能緊縮荷包，三餐多靠民間組織派發的剩食「開飯」，「有份食就有義務幫手執頭執尾，所以一去就無咗三幾個鐘」，兩母子也沒餘錢外出消遣，踢波、玩爆旋陀螺、跳跳繩已樂透大半天。

即興創作電影：「奇妙的我」



熹熹夢想做演員，又渴望做導演，但絕少上電影院看戲，他早前因參演金像獎宣傳拍攝，獲贈電影贈券，他滿心歡喜分享道：「我睇咗比卡超」，記者又問他可有甚麼電影題材想拍？他認真地想了想，然後一字一句說起以下故事：

從前，有隻怪獸作惡多端，經常破壞生事，法師得知後決定消滅怪獸，但必須先取得分散各地的神劍，始可斬草除根。法師根據地圖所示，前往冰天雪地歷險，卻不慎墮落至萬呎深淵，幾經辛苦，終於逃出生天，他再分別前往邪惡島、末日之地及地震島收集神劍，終成功收拾怪獸，市民重過快樂的生活。 電影「奇妙的我」 ：（熹熹口述、記者整理）

他說這個故事是即興創作，電影名是「奇妙的我」，「希望大家都會鍾意」，看著這個天真無邪的小子，忽然覺得他的小腦袋也許藏著飛氈，以無窮的想像力跨越貧窮。這時候，守在大門等候的母親已準備好毛巾和水，迎接玩得滿頭大汗的兒子，熹熹笑意盈盈奔向媽媽，埋在熟悉的懷抱裡。

今年是國際兒童節訂立70週年，亦屬聯合國兒童權利公約訂立30週年。適逢今日(6月1日)是本港兒童事務委員會成立1週年，關注學童發展權利聯席舉行名為「不是兒戲」的兒童論壇，盼社會各界聆聽兒童心聲，同時鼓勵委員會加入兒童參與成份，確保兒童權利得到保障。

「不是兒戲」兒童論壇詳情



日期：2019年6月1日

時間：14:00-16:00

地點：塘尾石硤尾街58號聖芳濟各堂