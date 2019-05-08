【兒童近視】基層兒童近視率達七成　碌架床上溫習影響視力

社會新聞
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近視是不可逆轉，視光師指6至12歲是控制近視的黃金期。但有調查發現，受訪月入1.5萬元以下的基層家庭，近七成兒童都患有近視；當中有逾一成的家長在過去兩年更從未帶過子女驗眼。

調查又顯示，居住環境對兒童的視力有明顯影響，較使用電子產品導致近視率高出近兩成。有劏房家長坦言，因為居住環境擠迫，令兒子要在燈光不足的床上溫習，當帶兒子驗眼時，驚訝已有250度近視。

「同心護童眼」計劃透過信義會資助100名基層兒童驗眼及購買近視鏡片。（麥凱茵攝）

香港恒生大學4月以問卷訪問416名家長，當中月入1.5萬元的低收入家庭中，近四成居住面積少於200平方呎。70的低收入家庭兒童患有近視，較月入3萬元以上的高收入家庭兒童的59%，多出11個百分點。

推斷居住環境較電子產品　對兒童近視影響較大

值得注意的是，逾一成的基層家長在過去兩年，從未帶過子女驗眼，或令基層兒童的視力問題變得更嚴重。

調查又發現，40%的低收入家庭兒童並沒有固定的桌椅學習，35%認為他們居住環境缺乏光線。整體上僅有62%基層認為有理想的居住環境，與高收入家庭的居住環境及視力狀況比較下，推斷居住環境較使用電子產品導致近視率高出近兩成。

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