【小一統一派位】家長嘆運氣不足：無雙非競爭仍未能獲派首三志願

2019/20學年小一統一派位結果今日（6月1日）公布，連同自行分配學位及統一派位階段，獲派首三個志願學校的學童達85.2%。但在上水統一派位中心可見，有人歡喜有人愁。領取到「小一註冊證」的家長單女士一臉無奈地表示，以為今年沒有雙非學童後很大可能入讀到心儀學校，直言「差咗啲運」，只獲派第四志願。亦有家長為女兒「特訓」兩年後，為派位而失眠兩周，得悉女兒獲派第一志願後喜極而泣。

小一統一派位今日(6月1日)放榜，家長前往所屬的中心領取「小一註冊證」。（鄧穎琳攝）

家長今日早上9時半至中午12時半，或下午1時半至4時半，返回原先遞交「選擇學校表格」的統一派位中心領取「小一註冊證」。在上水統一派位中心領取結果的單女士一臉無奈地表示，兒子獲派第四志願，「預計不到三次將曾梅（曾梅千禧學校）排第一都入到，本身今年少咗雙非，覺得好大可能排到......差咗啲運」。

港人家長：跨境生令上水變名校區 僅能盡力叩門

而結果未如理想的家長亦打算把握最後機會，到其他學校「叩門」。家長廖先生直言，跨境生及雙非學童令上水猶如變了名校區，故已有心理準備未必可獲派心儀學校，計劃帶女兒到6至7間學校叩門，「盡力了！有信心叩得到！」

至於與太太同為新移民的家長蘇先生說，兒子僅獲派第七志願學校，但認為香港教育較內地好，英文較高，故預備去兩間學校叩門。

新移民的家長蘇先生說，兒子僅獲派第七志願學校，但認為香港教育較內地好，英文較高，故預備去兩間學校叩門。（鄧穎琳攝）

【小一派位】子女獲派首志願拔萃小學 家長喜極而泣：開心過結婚

家長廖先生計劃帶女兒到6至7間學校叩門：「盡力了！有信心叩得到！」（鄧穎琳攝）

媽媽為派位失眠兩周 獲知女兒獲派首志願喜極而泣

家長陸太喜極而泣地表示，對女兒獲派第一志願感到開心，她坦言過去一星期都睡不好，得知北區校長協商只收三名學生時更睡不著。她解釋，兩年前已心儀第一志願的學校，故安排女兒報讀不同興趣班及面試班，本身計劃若獲派不到心儀學校，將「南下」到沙田等區叩門。

同樣如願、女兒獲第一志願，能入讀曾梅千禧學校的黃先生說，自女兒K2已開始做準備，學文法、拼音及珠心算等，「聽聞已考小一的內容，所以早做好準備，做試卷」為以防萬一，他亦已帶同文件準備叩門，幸最終獲派首個志願，故現在會一家人去慶祝。

黃先生（右一）對女兒獲第一志願感到滿意，透露全家人將去慶祝。（鄧穎琳攝）