小一統一派位結果於今日（1日）公布，在統一派位中獲派首三志願的學童有73.1%，較去年回升了3.2個百分點，相信其「大抽獎」滿意率應會回升。於九龍塘的派位中心，不少家長懷着忐忑的心情前來等候結果，有家長得悉小朋友獲派第一志願喜極而泣，直言「開心過結婚」。

翁太在丈夫陪同下，得悉小朋友獲派首志願「拔萃小學」後喜極而泣，直言「開心過結婚」。（林若勤攝）

九龍塘派位中心在早上9時半開放，但早已見到近百名家長、外傭在門外排隊。未夠9時半校門已開，家長們已急不及待入內看結果，有人歡喜有人愁。翁太在丈夫陪同下，得悉小朋友獲派首志願「拔萃小學」後喜極而泣，直言「開心過結婚」；她更指為小朋友升學前途，由其進入N班已開始預備，小朋友現時主要學習溜冰，並沒有參加太多其他的課外活動。

特意由粉嶺區搬往九龍城區 月租逾兩萬 父：值得

丈夫翁生透露一家原本居住在粉嶺區，為小朋友升小學的緣故，特地搬遷至租金超過2萬元的九龍城區。能夠獲派心儀小學，翁生坦言「依家見到結果，就值得喇」。他續指希望小朋友將來成為一個懂得分辨是非、有批判性思考的人，「成績呢啲嘢，之後慢慢追都得」。他表示現時先安撫太太心情，再考慮今晚慶祝活動。

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小一統一派位今日放榜，家長今日前往所屬的統一中心領取「小一註冊證」。（林若勤攝）