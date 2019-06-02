【中美貿易戰】陳茂波：美國反覆善變　令事件發展難以預料

財政司司長陳茂波今（2日）發表網誌，提及中美貿易戰及逃犯條例修訂。 他提到，中美貿易摩擦令全球經濟展望和投資氣氛轉弱，預期中美貿易摩擦，愈來愈難以短期內得到解決，風險因素疊加出現的機會更不能抹殺；港府會一直留意形勢，作以防萬一準備。 他又指出，本港修訂逃犯條例的爭議，稱最重要的是本著同舟之情，尋求相互間的理解，消除誤會。

陳茂波預料中美貿易摩擦愈來愈難以短期內得到解決。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波今以「風雨同舟」為題發表網誌，先提及到中美貿易摩擦加劇。他提到，摩擦令全球經濟展望和投資氣氛轉弱，本港股市亦面臨自去年十月以來的最大跌幅，在五月份下跌約9%；而四月份零售銷售貨值跌4.5%，整體出口更是連續六個月下跌。

中美貿易摩擦短期難解決 市場對經濟前景轉趨負面

陳茂波又指出，觀乎美國近期對來自內地進口貨品加徵額外關稅，和針對內地科技企業的連串行動，以至內地因而提出反制措施等，他預期中美貿易摩擦短期內難以得到解決的風險正不斷增加，而市場對經濟前景的看法亦正轉趨負面；他又提到，年初的發表的財政預算雖然有考慮上述因素，「但美國的反覆善變，令事情的發展實在難以預料」。

另外，英國「脫歐」一波三折，他稱環球多處地緣政局緊張，環球政經環境除了是複雜多變外，風險因素疊加出現的機會不能抹殺，而港府會一直留意形勢，作以防萬一準備。

應本著同舟之情 理解逃犯條例

陳茂波其後以中美貿易摩擦引出本港修訂逃犯條例的爭議；他稱「無論是經濟大氣候，抑或是本地的情況，往往都很難有完美的環境。」又提到早前與金融界會面，解釋逃犯條例修訂。他認為，最重要的是本著同舟之情，尋求相互間的理解，消除誤會。

他又指，現時修訂後的方案是一個顧及不同持份者關注的平衡方案，政府未來會繼續努力，透過立法會及其他不同場合作解說和回應提問。