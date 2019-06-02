去年1.6萬名僱主作強積金自願性供款　黃友嘉：35萬名打工仔受惠

積金局主席黃友嘉今(2日)撰網誌表示，去年有1.6萬名僱主為其僱員作出自願性供款，總額達100億元，較兩年前上升26%，共有35萬名打工仔受惠；政府今年4月推出「強積金可扣稅自願性供款」(TVC)，僱員反應亦見正面，該月份已有逾3400個新開立帳戶，供款額近2000萬元。

黃友嘉表示，留意到近年不少僱主願為僱員的退休保障「行多一步」，樂於為員工作強積金自願性供款，提供更多強積金計劃供僱員選擇，以及定期檢視強積金計劃的收費、服務水平和投資表現。

積金局統計顯示，去年共有1.6萬名僱主為其僱員作出自願性供款，平均每名僱主供款，亦由2016年的51萬元增加至去年的62萬元。

他又指，政府在今年四月推出TVC後，僱員和業界的反應正面，在去年尚未有扣稅優惠時，2018年全年作自願性供款的僱員人數的增長約為5,300名，他預期會有更多強積金帳戶持有人以此作出額外供款，一來可以獲取扣稅優惠，二來增加退休保障。

黃友嘉今撰寫網誌，指去年有1.6萬名僱主為其僱員作出自願性供款，總額達$100億，較兩年前上升26%，共有35萬名打工仔受惠。（積金局截圖）