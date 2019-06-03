S.H.E Ella膀胱脫垂尿失禁　醫生籲女士勿死忍　及早治理可痊癒

女性私處問題不可恥。台灣S.H.E女星Ella(陳嘉樺)日前自揭產後出現子宮及膀胱脫垂，曾飽受尿失禁之苦長達兩年。有泌尿外科醫生指，尿頻是女士健康警號，多源於不良飲水及如廁習慣所致，曾有廿歲出頭的職場白領，平日飲水不足600毫升，最終釀成尿道炎；產後媽媽及中老年婦女亦有機會出現膀胱脫垂，導致尿頻問題，惟不少女性礙於尷尬，不肯求醫。她提醒，各年紀女士應關注自身小便健康，及早求醫亦有法可治，包括服藥及做修復手術。

港怡醫院泌尿外科名譽顧問醫生張皓琬 (陳淑霞攝)

港怡醫院泌尿外科名譽顧問醫生張皓琬指，凡每天日間小便次數超逾8次，並有夜尿情況，便屬尿頻。她又指，正常情況下，每次小便量應多於350毫升，女士可前往家品部購買量杯，作隨機測試，「但好多人只係得50至100毫升都屙。」



張表示，尿頻有可能增加尿道炎機會，更會影響工作及睡眠質素，以至伴侶及社交關係，甚至足以令患者情緒受困，誘發抑鬱症，曾有年僅40多歲的女士因尿頻難耐，在電梯內「瀨尿」，「佢話就算交叉腳死忍都唔得。」該女士事後尷尬難堪，經求診後確診患上嚴重膀胱過度活躍症。

她亦稱，過往曾有女病人是公司高層，為免開會期間頻頻離席如廁，竟索性長期戴上衛生巾，結果尿道發炎。

有公司女高層為免開會期間頻頻離席如廁，竟索性長期戴上衛生巾，結果尿道發炎。圖為示意圖，非事主本人。(VCG圖片)

張皓琬醫生指，尿頻非中老年女士獨有，事實上遍及老、中、青，常見原因亦各異，少女及年輕上班族，通常源於不良生活習慣，包括飲水過量、不口渴不飲水、經常進食高鹽、香辣或味精食物，又或經常飲用利尿飲品，包括茶、咖啡、酒等，她曾接觸22歲年輕白領，平日甚少飲水，「全日600毫升都飲唔到」，久之久之患上尿道炎。

Ella屬第二期膀胱脫垂

除了生活習慣外，中老年女士尿頻，亦有可能是膀胱過度活躍症或盆底肌鬆馳，前者與退化有關，後者則通常與生育後盆腔器官下垂有關。她又提到，曾生育的年輕媽媽亦有機會出現膀胱脫垂，例如台灣組合S.H.E成員Ella早前亦驚爆產後失禁兩年，「佢應該係第二期，如果去到第三、四期，已經好嚴重。」

台灣S.H.E女星陳嘉樺(Ella)(右)自揭產後曾出現子宮及膀胱脫垂，飽受尿失禁之苦長達兩年，需動手術治療。(資料圖片)

尿頻輕微者一般可透過調整生活習慣改善病情，包括控制飲水及小便習慣。張皓琬醫生指，正常人每公斤體重應攝取30至35毫升，換言之，50公斤女士大約需攝取1.7公升水份；不過，膀胱過度活躍症患者病情倘屬中度，則需經醫生指示下服藥，嚴重者則需注射俗稱Botox的肉毒桿菌毒素A型，及配合電刺激治療，或經皮脛神經刺激治療改善病情。

陳女士(戴口罩者)曾飽受尿頻困擾，後期更感覺下體「有嘢跌出來」，終確診膀胱垂脫，接受手術後現已再無復發。(陳淑霞攝)

不過，如患者屬盆底肌鬆馳，繼而出現膀胱下垂情況，則需動手術處理，張醫生指，此類患者腹部常有下墜感，久站或腹部用力後下腹酸痛。

現年65歲的陳女士(化名)便是過來人，她指自己約於10年前「收經」，之後便開始有尿頻問題，「出街、追車、打噴嚏都會尿滲。」她最初不以為然，但病情開始轉趨嚴重，「一入門口，掉低餸就要去(廁所)、又唔敢同朋友出咁遠地方。」她甚至感覺下體「有嘢跌出來」，求診後終確認為膀胱垂脫，獲安排膀胱修補手術後，時至今日再無復發。



可抽腳筋腱修補

張皓琬醫生解釋，以往手術需利用人造纖維，並以針線修補，不過容易引發排斥及發炎問題，現時則有新型微修補手術，只需抽取自身部分的腳部筋腱即可。她語重心長呼籲，女士勿因尷尬而忌諱疾醫，應盡快接受治療及調整身心習慣，重過生活正軌。