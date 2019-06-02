李兆基戒毒重生成「綠葉王」：由「慈雲山十三太保」到踏銀色旅途

電影圈「綠葉王」、人稱「基哥」的李兆基不敵癌魔逝世，享年69歲。 「牛肉嘅鮮、瀨尿蝦嘅甜…」不少人對李兆基的認識，是他在《食神》內扮演廟街大佬的趣怪演出，又或者在其他港產片中粉墨登場。人稱「綠葉王」的李兆基，飾演江湖中人角色格外「入形入格」，原來他的確曾誤入歧途，更是曾經惡名昭張的「慈雲山十三太保」的成員。在80年代獲導演林嶺東賞識，加入娛樂圈。

慈雲山十三太保的事蹟先後被拍成電影。（電影《毒誡》劇照）

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綽號「高飛」的李兆基，曾為童黨組織「慈雲山十三太保」成員之一。「慈雲山十三太保」是六十年代於慈雲山區惡名昭彰的童黨組織，當時慈雲山邨治安不佳，九龍城寨更是罪惡溫床，黃賭毒盛行，一眾十多歲的童黨開始活躍及崛起。

13人中較著名的，包括首領陳慎芝（綽號茅躉華）、李兆基、貓仔、儍喼等，眾人於屋邨及城寨白粉檔等任「睇場」、收保護費，帶領手下賣毒品、打劫械鬥無惡不作，眾人被當時最大三合會幫派14K招攬後，更加橫行無忌。然而，後來各成員先後染上毒癮而淪落，又因招搖而惹下不少仇家。

1973年「茅躉華」陳慎芝於茶樓被仇家圍斬身受重傷，自此開始改邪歸正，翌年到福音戒毒所決心戒毒，並信奉基督教及轉型從商，1987年更獲選香港十大傑出青年，現時亦不時擔任傳道福音及電影顧問等工作。慈雲山十三太保的事蹟曾被拍成電影，包括1995年的《慈雲山十三太保》，以及2017年福音電影《毒誡》。

「基哥」李兆基近年患上肝癌，消瘦得讓人心痛。（視覺中國）

其他十三太保成員亦相繼退隱江湖，李兆基早年戒毒後，在80年代進入電影圈。有指當時他被導演林嶺東看中，邀請他在電影中演出，曾飾演不少令人印象深刻的角色，例如在《古惑仔》系列中飾老叔父「吹水基」，可謂入形入格，由於李兆基他的惡人形象深入民心，曾與黃光亮、成奎安和何家駒等，並稱電影圈「四大惡人」。

近年李兆基因健康問題，已較少參與幕前工作，最後一次幕前演出，是2013年的《掃毒》飾演「大隻基」一角。當年曾帶他進入銀色旅途的林嶺東，亦在去年12月逝世。

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