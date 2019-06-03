天文台預測六四天氣濕熱　有驟雨及雷暴　最高溫度達30度

今年是六四30周年，支聯會將在明晚（4日）於維園舉辦燭光晚會。天文台預測當日天氣大致多雲，間中有驟雨及雷暴，濕度介於75%至95%，最高溫度可達30度。市民有可能將在濕熱天氣下，冒雨參加紀念活動。 另外，由周五（7日）起一連三日連同周末的端午假期，亦有雨水。假期部分時間有陽光，局部地區有陣雨，天氣炎熱。

本港最近天氣不穩定，受到高空擾動影響，天文台預料未來一兩日華南將有雷雨。隨着南海北部的高空反氣旋逐漸增強，本周中後期華南沿岸天色將好轉，天氣炎熱。天文台預測，一股西南氣流會在下周初為該區帶來驟雨。

而今早影響珠江口一帶的雷雨正逐漸移離該區，但驟雨仍影響着廣東沿岸及南海北部。天文台預計，今日下午及夜晚大致多雲，會有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間將見到陽光，吹和緩的西南風，風勢有時疾勁。氣溫將介於25度至29度。

（天文台截圖）

明日起料本周最高溫度升至32度

天文台預測未來九日或都有落雨，最高溫度從明日起攀升至30度，最高達到32度。前往維園參與六四幾年活動的市民，或可能將在濕熱天氣中度過。天文台預測，天氣將在周三起始有陽光，包括端午節假期。屆時部分地方有陽光，而本周末至下周初，將有可能有驟雨及雷暴，氣溫介於27度至31度之間。