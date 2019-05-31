【六四三十】下周二燭光晚會　警方首批遊行至中聯辦不反對通知書

「六四」事件至今已30周年，支聯會一如往常將於當晚舉行燭光晚會，點起燭光紀念當年的死難者。 警方今日（31日）公布當晚集會的安排，當中會開放15個閘口、供市民分別從銅鑼灣及天后入場。警方稱根據支聯會估計，當晚會有6萬人參加集會，將會安排足夠人手協調。他們又稱今年首次就集會後的遊行發出不反對通知書。

警方就六四晚會安排舉行記者會。（張嘉敏攝）

港島總區高級警司吳樂俊指出，今年安排與往年一樣，維園共有17個閘口，當中只有面向高士威道的5號及15號閘口會封閉，參與集會的市民可從其他入口進場。而當晚5時30分後，港鐵天后站的A1及A2入口將會只可用作出口用途，亦會視乎情況讓市民於興發街停車場排隊入場。至於銅鑼灣入口方面，市民可經由港鐵銅鑼灣站E出口，並沿記利佐治街、經維園7號閘口入場。警方又表示，如屆時維園的6個足球場爆滿，會安排市民從其他閘口進入中央草坪及音樂亭參與集會。

另外，港島總區交通部警司李文耀稱當日會分階段實施封路措施。首先於中午12時先封閉興發街停車場，但傷殘人士泊位可繼續使用。其後於下午4時至凌晨12時，銅鑼灣百德新街、東角道一帶會劃為行人專用區。鑑於銅鑼灣及天后一帶道路會視乎當晚情況實施封路措施，他提醒市民要留意巴士改道安排，呼籲市民當日應盡量使用公共交通工具。

當晚市民可分別從銅鑼灣及天后進入維園參與晚會。（張嘉敏攝）

警方當晚共接獲另外兩個集會的通知，分別估計有100人及20人參加，並均於維園附近進行。另外，警方亦首次接獲六四集會後的遊行通知，並已發出不反對通知書。遊行會從維園出發到西環干諾道西，即中聯辦，舉辦團體預計會有1000人參加，警方稱會安排足夠人手協調。