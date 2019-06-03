涉偷童裝被控　休班警今被加控偷逾1400元衣物　暫毋需答辯

五旬休班男警上月涉嫌在觀塘apm商場的UNIQLO服裝店，偷走2件共值128元的童裝，其後受到場警員查問時又疑不合作，因而被控一項盜竊罪及一項抗拒警務人員罪。而休班男警被捕後曾企圖自殺，一度留醫精神科。案件今（3日）於觀塘法院再訊，控方加控一項盜竊罪，指他3月亦涉在葵涌的UNIQLO分店偷了總值超過1400元的衣物。被告暫時毋須答辯，案件押後至7月2日再訊，被告獲准保釋。

被告劉志富（50歲），原被指於上月6日在觀塘創紀之城第五期apm三樓的UNIQLO服裝店偷竊一件價值49元的白色童裝背心，及一件價值79元的白色童裝T恤；另於同日在上址抗拒執行職責的警員。而新增的控罪指，他於3月24日在葵涌新都會廣場的UNIQLO分店，偷取總值逾1400元的衣物。

被告劉志富獲准保釋後，離開觀塘法院。 (林樂兒攝)

報告指被告患有抑鬱

被告最初因身體不適及企圖自殺，不宜應訊，至上月20日，即被捕後兩星期才首次出庭。庭上今透露其精神科報告，指被告患有抑鬱，及有經濟問題。

案件押後至7月2日再訊，以待控方索取法律意見及辯方索取文件。被告獲准以2500現金及妻子的2500元人事擔保作保釋，期間不得離境，並須於報稱地址居住。

案件編號：KTCC889/2019