休班警偷拍逾900張裙底照　官斥令警隊蒙羞 　判囚12周

休班警前年在港鐵站偷拍裙底遭便衣巡邏當場揭發，調查後更被發現手機內藏有938張偷拍照和290段偷拍片。他去年承認1項有違公德行為及19項不誠實使用電腦罪候判，因終審法院上月裁定用自己的手機或電腦拍攝並非干犯該罪，控方遂撤銷該19項控罪，並改以其他罪名起訴。裁判官今（31日）透露被告因家庭、感情及工作問題而壓力大，上網看到裙底照後感好奇，為尋刺激犯案。惟官指心理問題不成輕判理由，又指其行為令警隊蒙羞，就19項有違公德罪判被告即時入獄12星期。

被告朱灝立（28歲），去年7月已承認1項有違公德行為罪，及19項不誠實使用電腦罪。經控方修訂控罪後，改為承認19項有違公德罪。

辯方指被告在判刑前承受巨大心理壓力

控方舉案例表示心理問題並非輕判的理據，指同類案件的被告多有心理問題才犯案，法庭不能只重視犯人更生，而忽視阻嚇刑罰。她再舉另一案例稱，除有例外情況如只曾偷拍一次及即場道歉，否則不宜判偷拍犯緩刑。

辯方則指，被告自去年7月認罪後停職留薪，沒有收入；並因等候相關的終院判詞，遭還押10個月，造成巨大心理壓力。

被告朱灝立(左)今被判囚12周 。(資料圖片)

網上看到裙底照 尋求刺激犯案

裁判官判刑時指，被告曾在警署偷拍，惟警署不屬公眾地方，故該次偷拍未能以有違公德罪起訴。雖然被告有違政府及市民期望，令警隊蒙羞，但犯案時非執行職務，故警察身分不會成為加刑理由。

裁判官又透露被告有家庭、感情及工作壓力，在網上看到裙底照後感到好奇，並為尋求刺激而犯案。不過，裁判官認同心理問題非減刑理由，指被告干犯19項控罪，犯案時期長達3個月，眾多女士受害。她考慮到被告無案底及認罪，最終判即時監禁12周。

案情指，被告於2017年10月在旺角港鐵站的扶手電梯，被發現偷拍裙底。警方其後在手機內有938張偷拍照及290偷拍影片，；涉及309名女事，當中逾百人的臉孔亦被拍下。

案件編號：WKCC 2488/2018