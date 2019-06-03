港鐵工會指前線員工薪酬低打擊士氣　要求今年加薪至少8%留人

香港鐵路公司員工協會及鐵路車務員協會，約30名代表今日(3日)下午到九龍灣港鐵總部請願，提出9項改善薪酬福利的訴求，包括要求今年加薪不少於8%，以及發放不少於1.5個月月薪作為特別奬金。工會促港鐵正視訴求，否則不排除發起各種形式的行動以示不滿。

請願人士高舉「高層發大財、基層做到呆」、「漠視年資、變相減薪」等抗議牌。香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁表示，工會提出至少加薪8%的幅度是按生產力指數及今年通脹率計算，指出近年港鐵員工獲加薪幅度低，如去年平均加幅僅約4%，前線薪酬與市場脫節，但港鐵卻漠視有關問題。加上港鐵近年發生多宗事故，班次有增無減，增加員工工作壓力，惟人手長期不足，前線怨聲載道，打擊員工士氣。



促津貼金額「加碼」

工會除要求加薪至少8%外，亦要求港鐵改善員工福利。在港鐵業績錄得龐大盈餘下，工會促向員工發放不少於1.5個月的月薪作為特別獎金、特早和特夜津貼建議加至每更一百元、增加有薪用謄時間、為工作滿六年而未獲晉升的員工提供特別職級津貼，以及檢討各職級的起薪點及頂薪點等，挽留人手。